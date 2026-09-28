Gustavo Petro responde a alocución de Abelardo De La Espriella: “Le aconsejo, no acabe con la paz”

Gustavo Petro respondió a la alocución presidencial de Abelardo De La Espriella de este 27 de septiembre. En ella, el jefe de Estado alertó sobre la crisis fiscal, puso sobre la mesa las malas decisiones de la administración pasada y culpó a la política de paz total del deterioro de la seguridad.

Petro empezó diciendo a través de su cuenta de X: “Endeudar al pueblo para pagarle la deuda a los ricos es una megacorrupción estafadora de toda la nación. El corrupto es usted, señor Abelardo, presidente ilegítimo”. Todo porque De La Espriella tocará las puertas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para lidiar con la deuda.

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El exmandatario, que ahora lidera el Pacto Histórico, sacó pecho por las cifras alcanzadas durante su gestión: “La economía de Colombia creció hasta el 3,5 por ciento anual en mi gobierno, no por el narcotráfico, no sea ignorante. Los dineros de la cocaína se quedan en el extranjero”.

De igual manera, Petro anticipó que el país terminaría en una crisis: “Cambia usted la narrativa porque sabe que va a llevar al país al abismo económico, como hizo Argentina, en donde Milei, su amigo y consejero de extrema derecha, entregó el país al Fondo Monetario Internacional y el resultado fue convertir a la rica Argentina en un país con mucho más pobres que Colombia”.

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Frente a las acusaciones de corrupción que hizo Abelardo De La Espriella, el exmandatario dijo que echó de su gobierno a todo funcionario que “encontré con las manos en la masa”, y contraatacó al primer mandatario: “Usted metió a todos los corruptos que hubo en el gobierno Duque, como Char y a todos los familiares y socios de narcotraficantes”.

Petro concluyó: “Le aconsejo, no acabe con la paz, no lleve a Colombia a la guerra y no destruya las bases del crecimiento económico encontrado, suba el salario mínimo por encima de la inflación y la canasta mínima real de subsistencia, mantenga el gasto social y cóbreles a los ricos los impuestos que corresponden, no entregue a Colombia al FMI, y logrará mejores resultados que los que yo logré”.