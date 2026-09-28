“Nada que ver”: María José Pizarro habla de las veces en que presidió el Senado con el respaldo de Iván Name donde se impulsaron las reformas de Petro

La exsenadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, expidió un comunicado de prensa en la mañana de este lunes, 28 de septiembre, en el que se defiende de los señalamientos en su contra porque, al parecer, presidió el Senado, en su calidad de vicepresidenta, con la venia del expresidente del Congreso, Iván Name, donde se aprobaron algunas de las reformas del expresidente Gustavo Petro.

En el fallo del Consejo de Estado, en el que se decretó la muerte política de Name porque favoreció las reformas tras recibir prebendas de la administración pasada, el nombre de Pizarro aparece 85 veces.

“Para esto, (Iván Name) habría cedido el poder a la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, ‘a sabiendas de las consecuencias de su conducta apartada de los fines constitucionales; conducta indigna de un congresista que transgrede gravemente la moralidad pública y el principio de representación’”.

En el comunicado de prensa, Pizarro dijo que, ante las pretensiones malintencionadas de algunos medios y sectores políticos de vincularme con ese caso, reitero: “No tengo nada que ver con las actuaciones del señor Name. No permitiré que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno”.

El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura para el exsenador Iván Name. Foto: 1. Colprensa / 2. Consejo de Estado

Recordó que fue elegida primera vicepresidenta del Senado el 20 de julio de 2023.

“El Artículo 45 de la Ley 5 de 1992 establece que los vicepresidentes sustituyen al presidente en caso de ausencia o imposibilidad. Eso fue lo que hice, cuando correspondió, en numerosas sesiones del Senado, incluido el trámite de la reforma pensional, que estuvo marcado por dilaciones injustificadas para su inclusión en el orden del día, dificultades constantes para garantizar el quórum y reiterados retrasos”, dijo.

María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico. Foto: Guillermo Torres / Semana

María José Pizarro informó que su desempeño en la mesa directiva del Senado “fue institucional” y, según ella, está documentado en las actas y registros audiovisuales y oficiales del Congreso.

“Cualquier discusión sobre mi conducta debe basarse en esas pruebas y no en interpretaciones que excedan lo establecido en la decisión judicial. Que el fallo examine sesiones que presidí no significa que se me atribuya una participación alguna en los hechos por los que el señor Iván Name fue sancionado”, expresó.

El Consejo de Estado ordenó la pérdida de investidura para el senador Iván Name. Foto: Colprensa

La excongresista remató el comunicado expresidente que, como senadora del Pacto Histórico, “actúe conforme a mis funciones y fiel a mis convicciones al haberle entregado a las y los colombianos las reformas sociales que tramitamos en el Congreso. Espero de las autoridades celeridad, transparencia y justicia para que estos hechos se esclarezcan y los responsables asuman las consecuencias de sus actuaciones”.

El expresidente del Senado Iván Name permanece capturado en la Cárcel La Picota, en Bogotá, y responde por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.