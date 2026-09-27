Gustavo Petro compartió video de 2021 para denunciar supuesta “violencia policial” en el Gobierno De La Espriella

El expresidente Gustavo Petro compartió en su perfil de la red X un video de un operativo realizado en 2021 para denunciar una supuesta “violencia policial” en el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

En su mensaje, el exmandatario habló del “desatamiento de una policía antisocial” y de “instintos destructivos y autodestructivos que aparecieron con Abelardo”.

“Más violencia policial, pareciera que en mi Gobierno se guardaron sus instintos destructivos y autodestructivos y aparecieran por milagro con Abelardo. Aquí lo que veo es el desatamiento de una policial antisocial”, escribió en el mensaje, que luego fue borrado de su cuenta de X.

El trino que publicó Petro. Foto: X Gustavo Petro

El video compartido por Petro data de mayo de 2021 y ocurrió en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. En las imágenes se aprecia a un joven que es esposado por policías y es subido a una camioneta de la institución.

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