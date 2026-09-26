Las movidas de los italianos del círculo de Petro y Verónica Alcocer, en la mira de Ecopetrol: intención de entrar en multimillonario negocio con MinMinas encendió alarmas

Cuando aterrizaban en Bogotá, Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli no necesitaban oficina. Los dos italianos, visitantes recurrentes del país, despachaban desde el hotel Four Seasons de la Zona T, donde recibían a altos ejecutivos de Ecopetrol y a empresarios del sector de la energía e hidrocarburos.

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Hoy sus nombres aparecen una y otra vez entre los casos examinados por la auditoría forense que se adelanta en la estatal petrolera. Las pesquisas los relacionan con reuniones, gestiones y movimientos alrededor de supuestos negocios en la compañía. También son ubicados en el mismo bando de los catalanes, encabezados por el polémico empresario Manel Grau.

Este medio pudo establecer que, en los audios revelados por SEMANA, Eva Ferrer, examiga de Verónica Alcocer, menciona a uno de los italianos como “testaferro” de Grau, agregando que de él “depende” el catalán.

“Que el italiano te haga un préstamo como… te lo paga y le haces un préstamo que nunca le devuelves”, manifestó Ferrer en las grabaciones.

Ante la relevancia de estas dos figuras en las investigaciones, SEMANA conoció documentos, registros societarios en Colombia y el exterior, movimientos empresariales y testimonios que permiten reconstruir quiénes son los dos italianos, cómo se acercaron al poder y cuál habría sido su papel.

En las pesquisas internas se les relacionó con al menos un caso que gira en torno a la salida de Felipe Trujillo de la Vicepresidencia Comercial.

SEMANA conoció que entre lo que se presentó está la movida que llevó a Julio César Herrera de las oficinas de Houston a ser vicepresidente comercial. Este movimiento, según informaron las autoridades, habría sido coordinado por Grau y Mascialino, y a través de esa dependencia entró Romagnoli a gestionar presuntos negocios con empresas como la uruguaya Bimesur, Cathay Petroleum International y TAC SAS.

Los investigadores revisan reuniones, gestiones y movimientos relacionados con supuestos negocios en la compañía. Foto: Suministrada a SEMANA

Adicionalmente, los italianos, según las evidencias, encabezan una red de sociedades, intermediarios y negocios que se extiende por varios países y conduce hasta la posible intención de participar en un billonario proyecto en Colombia.

Las redes empresariales

Figuras consultadas por SEMANA que asistieron a reuniones con los italianos los describen como elegantes y apasionados por el automovilismo. También señalan que la relación entre ellos no se originó en los círculos de poder de Bogotá. El primer registro público que los une es de diciembre de 2012, casi una década antes de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia.

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Ambos fueron inscritos en la categoría de camiones del Rally Dakar de 2013 como integrantes del Orobica Raid Team, un equipo presentado en la época como perteneciente a Themac, la misma organización empresarial que años después aterrizaría en Colombia.

Los nombres de Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli figuran en distintos casos bajo revisión de la auditoría forense. Foto: Suministrada a SEMANA

Mascialino es el de la estructura societaria más extensa y visible de los dos. El registro mercantil de Reino Unido lo identifica como italiano y reportado residente en Chile. Su rastro societario en el sector de los equipos para la higiene urbana se remonta, por lo menos, al 21 de septiembre de 2000, cuando fue nombrado director de OMB UK, filial británica del grupo industrial OMB.

Permaneció en el cargo hasta noviembre de 2004. En España fue registrado como consejero de OMB Sistemas Integrados para la Higiene Urbana de marzo de 2009 a junio de 2010.

El centro actual de sus negocios es Texom Limited, constituida en el Reino Unido en diciembre de 2016. Mascialino es su director desde la creación y figura como la persona que controla al menos el 75 por ciento de las acciones y los derechos de voto, además de conservar la facultad de nombrar o remover directivos.

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De Texom se desprende una red empresarial en Uruguay, Ecuador y Colombia. En septiembre de 2018, la compañía británica se quedó con el 95 por ciento de Vutmyl Advisors y Arkoler. La primera desarrolla actividades industriales, comerciales o de servicios como usuaria de zona franca, mientras la segunda funciona como vehículo de inversión. El brazo operativo de esa estructura es Themac, dedicada a fabricar y comercializar equipos para recolección de basuras. En 2019, Texom figuraba con el 45 por ciento de Themac Andina en Ecuador, y en febrero de 2023 la Cámara de Comercio de Bogotá registró que la británica tenía el control de Themac Colombia.

El punto de encuentro entre Mascialino y Manel Grau fue Themac Colombia, donde el catalán estuvo desde su fundación. La sociedad fue constituida como Themac Colombia Ltda. el 9 de marzo de 2017, y su primer gerente y representante legal fue el empresario español.

Fabio Mascialino controla Texom Limited, matriz de una red empresarial que se extiende por Uruguay, Ecuador y Colombia a través de sociedades como Vutmyl y Themac. Foto: Alfredo Saade-SEMANA

Barcelona Export Group, la compañía mediante la cual Grau y Xavier Vendrell canalizaron varios de sus negocios en el país, también figuró entre sus socios.

Por su parte, Enrico Paolo Romagnoli está mucho más concentrado en el sector energético. Un documento oficial de Buenos Aires lo identifica como ciudadano italiano y muestra que, en noviembre de 2017, fue designado representante legal en Argentina de Campui SA, empresa de maquinaria, obras de ingeniería, transporte, importaciones, exportaciones e inversiones, reemplazando a quien en algún momento figuró como director suplente de Themac en Argentina.

El 4 de diciembre de 2020 fue designado director titular y presidente de la argentina Huare SA. En esa misma asamblea, la sociedad reformó su estatuto para dedicarse a la compra, venta, importación, exportación, intermediación y comercialización de gas, energía eléctrica, hidrocarburos, biodiésel, etanol y productos petroquímicos.

Enrico Romagnoli, a quien asocian con gestiones irregulares en el exterior, ha estado presente en empresas relacionadas con energía e hidrocarburos. Foto: Capture de video

¿Tras un multimillonario negocio?

SEMANA conoció que existen alertas sobre una posible participación de Vutmyl, empresa uruguaya vinculada a Mascialino, en el millonario convenio interadministrativo entre el Ministerio de Minas y Gecelca, la generadora de energía encargada de instalar paneles solares en viviendas vulnerables de 13 departamentos del país, por 4,2 billones de pesos.

SEMANA conoció documentos que demuestran que Vutmyl Advisors elaboró un paquete técnico y comercial específicamente adaptado al mercado colombiano, identificado en sus propios metadatos como una “oferta” de “1.878 kits” de paneles solares. El documento proviene de Montevideo y fue creado el 6 de mayo de 2026, el mismo día en que apareció publicado en Secop el proceso de Gecelca para implementar soluciones solares en viviendas del Atlántico.

Cuando se cruza la oferta y los documentos del proceso en Colombia, se evidencia que el kit de Vutmyl busca suplir lo que pide Gecelca: tres módulos por vivienda, un microinversor de 1.500 W, conexión residencial de 110 o 220 voltios, estructura de montaje, certificación RETIE colombiana y monitoreo remoto. El primer contrato suscrito para este fin, por 39.490 millones de pesos, ordenó instalar 2.378 sistemas con las mismas especificaciones técnicas.

Y este negocio apenas comienza. El contrato del Atlántico representa menos del 1 por ciento de la bolsa de 4,2 billones de pesos. El convenio destinó 180.679 millones para 2026 y dejó el grueso de los recursos programados entre 2027 y 2030.

La mayor parte del dinero, según conoció SEMANA de documentos procesales, será ejecutada mediante nuevos “contratos derivados” que deberá estructurar Gecelca durante los cinco años del programa.

Sus nombres aparecen en episodios que hacen parte de la revisión forense adelantada en la estatal petrolera. Foto: Suministrada a SEMANA

La puerta para participar no se limita a figurar como ganador de estos procesos. El acuerdo destinado al Atlántico autoriza al contratista principal a utilizar proveedores y subcontratistas, siempre que exista aprobación previa y escrita de Gecelca.

El consorcio conserva la responsabilidad, pero las empresas que suministren paneles, microinversores, estructuras y sistemas de monitoreo no tienen que aparecer como firmantes del contrato principal. Vutmyl, según las alertas recibidas en Ecopetrol, podría entrar a la cadena como proveedor sin contratar con Gecelca.

Sin embargo, este convenio encendió las alarmas del Ministerio de Minas y Energía del presidente Abelardo De La Espriella, que ordenó revisar las condiciones sobre las que se pactó la contratación de estos paneles solares con Gecelca.

Los italianos, cercanos a la familia presidencial y a los presuntos jefes en la sombra de Ecopetrol, siguen siendo investigados por más de un hecho relacionado con presunta corrupción al interior de la estatal petrolera, cuya auditoría ya presentó un primer paquete de pruebas ante la junta que incluye a los dos extranjeros.