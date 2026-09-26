Destapan millonarios gastos de la JEP en tiquetes, viajes, viáticos, arriendos y nómina. Las cifras son impresionantes: “Es absurdo”

SEMANA: Salvación Nacional y Defensores de la Patria se van a fusionar; Enrique Gómez confirmó aquí en SEMANA que nacerá un nuevo partido de derecha. ¿Qué opinan en el Centro Democrático?

MARÍA CLARA POSADA: Nosotros siempre celebramos la pluralidad de las voces democráticas y celebramos además la democracia de partidos sólidos, fuertes y con bases vitales. Entonces, cualquier hecho que llegue a robustecer la democracia será celebrado por el Centro Democrático. Sobre todo, cualquier colectivo que llegue a defender las ideas que han sido el legado y el principio de la vida del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del partido Centro Democrático, que es la seguridad democrática, la confianza inversionista, la economía fraterna, el Estado austero, que tiene tanta relevancia en temas como los que estamos tratando, y el diálogo popular. El expresidente Uribe ya nos dio una fórmula, estamos trabajando en ello, pero cualquier partido que llegue a defender esas tesis será bienvenido en la contienda política.

SEMANA: Ahora es diferente, con la dinámica regional que se avecina con las elecciones de 2027. ¿Podrían darse alianzas en algunas regiones con ese partido nuevo?

M.C.P.: Nosotros tenemos clarísimo cuál es el enemigo: la pobreza. Un Estado obeso que engorda y engorda mientras los ciudadanos languidecen. El enemigo es la desconfianza inversionista, es la falta de empleo, es la inseguridad, la insuficiencia energética. Nosotros tenemos eso clarísimo. Entonces, cualquier movimiento que represente ese peligro es un riesgo indiscutible para la democracia colombiana. Si de algo ha dado prueba el expresidente Uribe y este partido es la grandeza que tiene en su sentir democrático. Promoveremos las uniones necesarias para evitar que la democracia, el destino, el progreso y el desarrollo de los colombianos vuelvan a estar en juego en manos de la izquierda irresponsable.

SEMANA: Entonces, esas voces que se escuchan por ahí diciendo que ustedes están peleados con sectores de la derecha, ¿son mentira?

M.C.P.: Nosotros estamos preocupados por resolver las necesidades de la gente. Yo no sé si al que dice eso le queda tiempo para pelear. Cuando uno está en el Congreso haciendo una labor juiciosa, está oyendo a las comunidades, recorriendo los territorios; cuando está presentando con disciplina, seriedad y estudio los proyectos urgentes que traen las grandes transformaciones que los colombianos reclaman, no le queda tiempo para la pequeña política ni para peleas. En el Centro Democrático usted no va a encontrar espacio para ese juego. No estamos para pelear con nadie.

SEMANA: ¿Por qué le dicen a usted la senadora de moda?

M.C.P.: Lo primero es recordar qué está de moda. Está de moda la libertad, la democracia, el Estado de derecho; están de moda las instituciones y el fortalecimiento institucional; está de moda la seguridad física, jurídica, inversionista y energética. Y bueno, si yo soy la persona que logra representar esas ideas que están de moda y si por eso me van a poner la etiqueta de ser la senadora de moda, me doy por bien servida. Y en un campo ya más material, yo he tenido siempre una obsesión por las formas, que son una plataforma maravillosa de comunicación, y hemos empezado a apoyar la moda colombiana dando también cabida para estar en las mejores formas en ese tipo de espacios, lo cual ha tenido un impacto que yo desconocía que iba a tener. Si cada vez que yo me ponga un vestido me van a preguntar quién es la diseñadora de modas, y yo con eso voy a poder apoyar la generación de empleo, la libertad económica, la generación de ingresos, la generación de emprendimiento, también cuente conmigo para ese propósito.

La senadora María Clara Posada denuncia supuesta presión de funcionarios de la JEP sobre comparecientes de la Fuerza Pública

SEMANA: Cambiemos de tema. ¿Es cierto que si a la JEP se le recortan los 170.000 millones de pesos, dejará de funcionar?

M.C.P.: Es absolutamente impreciso decir que la JEP, con un recorte de 170.000 millones de pesos, que fue el que aprobó el Congreso, no podría funcionar. Y falta absolutamente a la verdad, entre otras cosas, porque le quiero comentar cuáles son los gastos que están teniendo al día de hoy. Entre enero y junio de este año, la JEP lleva gastados 40.000 millones de pesos en contratistas, 2.170 millones de pesos en tiquetes, viáticos y comisiones. 67 millones de pesos en materiales, 53 millones de pesos en publicaciones y 39.721 millones en servicios que no están discriminados, servicios que no sabemos a qué corresponden y que meten en un paquete por casi 40.000 millones de pesos. Con que recorten un 50 por ciento estos gastos, ya estarían liberando 41.000 millones de pesos. Y si recortan en un 10 por ciento la nómina y en un 50 por ciento la adquisición de bienes y servicios, liberarán otros 130.000 millones, cumpliendo con el ajuste de 170.000 millones y acomodándose, como a todos nos está tocando hacer en este país, ante la difícil situación fiscal que dejó como resultado el Gobierno de Gustavo Petro.

La senadora María Clara Posada cuestionó los gastos de la JEP y dijo que puede funcionar con menos presupuesto. Foto: María Clara Posada / Red Instagram

SEMANA: Y ante un problema fiscal, todas las entidades y ministerios deben apretarse el cinturón…

M.C.P.: Así es, la JEP está tomando esto como una afrenta personal, lo que no deja de producir cierta suspicacia. Porque cuando llegan a un ministerio y le dicen que le toca reducir el gasto, se hace.

SEMANA: Ahora, los gastos de la JEP son impresionantes y usted los ha denunciado…

M.C.P.: Es absurdo. Y yo creo que a un contribuyente le tiene que producir algo de molestia saber que la JEP nos ha costado a los colombianos al día de hoy 3,8 billones de pesos, y que si se les diera el presupuesto que han solicitado, nos costarían 4,5 billones de pesos. Pero antes de profundizar en los gastos, yo quisiera profundizar en los resultados. Al día de hoy hay 432 imputaciones; de ellas, el 58 por ciento son contra miembros de la fuerza pública y el 38 por ciento son contra miembros de las Farc. Esas imputaciones se traducen en 21 sentencias de ocho macrocasos. Cada sentencia les está costando a los colombianos 180.000 millones de pesos. De esas 21 sentencias, solo hay cuatro que están en firme. Y mire la sorpresa: solo una es contra miembros de las Farc y las otras tres son contra miembros de la fuerza pública. Estamos viendo un organismo inoperante, derrochón, un organismo que, según los datos que yo le estoy dando, porque el dato mata el relato, tiene un sesgo ideológico hacia la izquierda.

La cuenta que no le cuadra a María Clara Posada: $114.202 millones en arriendo de la JEP equivalen a comprar cinco edificios de características similares

SEMANA: ¿Cuánto vale la nómina de la JEP?

M.C.P.: 404.477 millones. Compare eso con la nómina de todo el Ministerio de Justicia, que son 52.800 millones. Uno ve una desproporción aturdidora, pero súmele que el arrendamiento de la sede principal nos ha costado a los colombianos 114.202 millones, que es algo más de 16.000 millones de pesos anuales. Cuando usted va a ver el valor catastral del edificio en 2022, era de 40.000 millones, y el certificado de libertad en 2020, que es cuando arranca este contrato, cuenta que la construcción del edificio costó 20.975 millones y hemos pagado 114.202 mil millones; es decir, casi seis edificios comprados.

María Clara Posada dijo que el arriendo de la sede de la JEP equivale a casi seis edificios. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz-JEP

SEMANA: ¿Quién es el dueño del edificio?

M.C.P.: Estamos haciendo el estudio de títulos. No es fácil saber quién es el propietario. Hay varias empresas involucradas, algunas están en el exterior, unas en Panamá y otras en Estados Unidos, pero estamos avanzando en esa investigación.

SEMANA: Además, hay otras sedes…

M.C.P.: Claro, pero también hay un turismo judicial porque es que en operadores logísticos se han gastado al día de hoy 31.743 millones y en tiquetes nacionales e internacionales casi 24.000 millones. Eso es una falta de sensibilidad con los colombianos, una arrogancia desmedida. Entre 2020 y 2026 se gastaron 56.435 millones en viajes nacionales e internacionales. Hay 75 que son viajes internacionales. Uno empieza a ver destinos como Miami, Milán, Barcelona, París, Chicago, o viajes de 14 días a Ginebra, París y Ámsterdam. Esto es un eurotrip. Esto tiene que ser escrutado por todos los colombianos.

SEMANA: ¿Cuál es la nueva denuncia que usted está haciendo y que tiene relación con la JEP?

M.C.P.: Es una información que recibimos donde se me informaba que personal de la JEP presuntamente estaba presionando a comparecientes de la fuerza pública para que solicitaran ante la CIDH que adoptara medidas cautelares para evitar el recorte presupuestal, que, como le decía, no es exclusivo de la JEP. Yo conocí el documento que presuntamente les están haciendo firmar. Con mi equipo hicimos un par de llamadas a varios comparecientes y nos hacen saber que ese documento es cierto, que les llegó a ellos, y que varios lo han tenido que firmar ante las intimidaciones. Hemos solicitado a la Procuraduría que investigue esta denuncia y hemos presentado ante la JEP los derechos de petición correspondientes para esclarecer la veracidad de ese documento del que tuvimos conocimiento. n