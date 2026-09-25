Abelardo De La Espriella sorprendió a la Interpol para darle un último mensaje a alias Araña antes de subirse al avión: “Esperen un segundo”

Se conocen otros detalles del proceso de extradición Estados Unidos de Geovany Andrés Roja, conocido como alias Araña, para responder por delitos relacionados con el narcotráfico. El presidente Abelardo De La Espriella lideró ese proceso.

Abelardo De La Espriella lanzó dura sentencia tras asesinato de policías: “Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes”

En medio de ese trámite, el jefe de Estado sorprendió a los agentes de Interpol al pedirles una pausa dentro del procedimiento para darle un último mensaje a alias Araña. Sujeto que disfruto de la protección del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“Nunca más Colombia arrodillada ante las mafias. Nunca más los ciudadanos de bien asustados por criminales como este. En la era del Tigre serán estos criminales los que sientan miedo y terror. Interpol, procedan. Esperen un segundo. Araña, bienvenido a la patria milagro”, expresó el jefe de Estado.

Y en otro de los apartes del discurso, el mandatario indicó mirando directamente al señalado criminal: “Les digo esto claro, sin metáforas y de frente. El tiempo del refugio político se acabó. El tiempo de la impunidad en la era del tigre se acabó. Tienen dos caminos. Someterse de verdad a la ley como corresponde o enfrentar la fuerza del Estado. Es una cárcel aquí en Estados Unidos o una bolsa. No hay más caminos”.

“Bienvenido a la patria milagro”, le dijo el presidente Abelardo De La Espriella a alias Araña antes de subir al avión rumbo a la justicia de Estados Unidos, y remató el mandatario: “Interpol, procedan”. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/K958JZ9jhq — Revista Semana (@RevistaSemana) September 25, 2026

“Eso quiero que quede claro. Le pido a la justicia de los Estados Unidos que le boten la llave a este miserable alias Araña, que no pueda negociar acuerdos que permitan que sus abominables delitos queden impunes, que no pague penas cortas y que todos sus crímenes sean juzgados con severidad”, insistió De La Espriella.

Y concluyó: “Aquí este sujeto hizo mucho daño, derramó mucha sangre y debe pagar cada gota de esa sangre que derramó del pueblo colombiano. Miren el miedo en los ojos de ese delincuente. Miren el terror que tiene ese narcoterrorista asesino y secuestrador. Así se sentían sus víctimas cuando este salvaje hacía de las suyas. Hoy los ciudadanos de bien en Colombia experimentan alivio y tranquilidad”.

“Con uniforme de preso”: Las imágenes de alias Araña tras su extradición a los Estados Unidos por narcotráfico

Araña, deberá presentarse ante las autoridades judiciales de Estados Unidos para empiece oficialmente el proceso judicial por la presunta comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas.