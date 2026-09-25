María Fernanda Cabal defendió la pistola al cinto de Abelardo De La Espriella; tiró dardo a Los Pachenca: “Armados hasta los dientes”

María Fernanda Cabal reaccionó al recorrido de Abelardo De La Espriella por Santa Marta, donde el presidente apareció junto a uniformados y con una pistola al cinto. Esto en medio de la crisis de seguridad provocada por el paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachencha.

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La excongresista del Centro Democrático se pronunció a través de su cuenta oficial en X y cuestionó que el debate se concentre en el arma que llevaba el mandatario durante el patrullaje nocturno.

“Les sorprende la pistola al cinto de Abelardo. ¿Y este espeluznante video de hombres armados hasta los dientes? ¿No les causa ninguna inquietud?”, escribió al republicar un video donde Los Pachenca amenazaban con seguir el paro armado.

Cabal insistió en que, más allá de la imagen del jefe de Estado armado, la atención debería estar puesta en los hechos que afectaron a los habitantes de la capital del Magdalena.

“Yo recomendaría que se preocupen menos por el arma del presidente y más por quienes siembran el terror en Santa Marta, amenazan a los comerciantes y obligan a la gente a encerrarse de miedo”, señaló.

La defensa de Cabal ocurrió tras una jornada marcada por intimidaciones, cierre de establecimientos y quema de vehículos. El paro armado fue anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada luego de una operación de la Fuerza Pública en la que murieron siete integrantes de esa estructura, entre ellos alias Choco, quien fue señalado por las autoridades como uno de sus cabecillas.

En respuesta a esta situación, De La Espriella ordenó reforzar la presencia militar y de la Policía en Santa Marta. Después, llegó a la ciudad y recorrió sectores acompañado por miembros del Ejército y la Policía.

En los videos que se compartieron en redes se vio al mandatario con un chaleco antibalas y una pistola en la cintura.

El presidente, durante su despliegue, dio una advertencia contra los integrantes de la estructura ilegal: “Los vamos a cazar como ratas miserables”, dijo. Aseguró que busca recuperar el control del territorio y proteger a los ciudadanos.

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Algunas personas cuestionaron la decisión del mandatario de mostrarse armado y lo calificaron como “pistolero”. Otras, en cambio, respaldaron su recorrido y afirmaron que fue una muestra de valentía para enfrentar directamente a los grupos ilegales.

En este contexto, la reacción de Cabal habla acerca de la forma de comunicar la autoridad presidencial para encarar una crisis de orden público en una ciudad golpeada por la violencia.