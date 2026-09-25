Abelardo De La Espriella lanzó fuerte ultimátum a alias Pinocho tras la captura de su esposa: “Tiene las horas contadas”

Un contundente golpe recibió alias Pinocho, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, por parte del Gobierno del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

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En las últimas horas se reportó la captura de la esposa de alias Pinocho, quien, según los investigadores, hace parte de la estructura criminal de los Conquistadores de la Sierra Nevada, organización señalada de estar detrás del paro armado que se anunció para Santa Marta y el cual se levantó esta semana por presión de la Fuerza Pública.

Y frente al golpe, el presidente De La Espriella dio un fuerte ultimátum a alias Pinocho, mensaje que dio en sus redes sociales: “He ordenado seguir la ruta del dinero e investigar a quienes, incluso dentro del entorno familiar de estos bandidos, actúen como testaferros o cómplices. Hay que caminarles a todos”.

“Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde. Gracias a la Policía Nacional, al Ejército, a la Fiscalía y a la DEA por su trabajo”, anotó el mandatario colombiano.

Y en otro de los apartes del mensaje que publicó en su cuenta de X, el presidente manifestó: “Hoy golpeamos en dos operaciones a los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. En Santa Marta y Ciénaga, la Policía Nacional y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas. Entre ellas está alias Yolima, compañera sentimental del narcoterrorista alias Pinocho, cabecilla principal de la estructura. Se incautaron cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo. También fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de alias Pinocho”.

“En la Operación Kratos, la Policía Antinarcóticos, en coordinación con la DEA y la Fiscalía, capturó en Santa Marta y Barranquilla a cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos”, subrayó.

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Finalmente, indicó: “La investigación estableció una conexión de esta organización con el cártel de Sinaloa, a través de alias «Flash» o «Comando 200». La red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos y lo hacían con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”.