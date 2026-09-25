MinInterior declara terminado el incendio en Villa de Leyva: liquidación de las llamas llegó al 98 %; felicitó a los cuerpos de bomberos

El pasado sábado, alarmantes imágenes se difundieron en redes sociales, mostrando cómo avanzaba rápidamente un incendio forestal en uno de los cerros más importantes de Villa de Leyva. Tras días intensos de operaciones de los cuerpos de bomberos para apagar las llamas, este 25 de septiembre se confirmó que el fuego ya está casi liquidado.

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La información la confirmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien compartió a través de un trino el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos, según el cual hoy se liquidará el incendio que comenzó el sábado pasado en Villa de Leyva. Tras casi una semana de lucha, la liquidación ya llegó al 98 %.

Bomberos de Boyacá y Bogotá, junto con organismos de socorro y la Fuerza Pública, trabajaron durante varios días para controlar el incendio forestal que avanzó por los cerros de Villa de Leyva. Foto: Lina Gasca

“Felicitamos a los cuerpos de Bomberos de Boyacá y a los Bomberos Oficiales de Bogotá, que dieron el liderazgo técnico en el páramo. Con ellos estuvieron Tunja, Chiquinquirá, Samacá, Tinjacá, Tabio y más de una decena de cuerpos del departamento, además de BIADE, PONALSAR, Defensa Civil y Cruz Roja”, dijo Lara.

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Además, destacó la participación de los hombres del Ejército y de helicópteros de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea.

“El fuego puso en riesgo inminente el casco urbano de Villa de Leyva. Bomberos, Defensa Civil y Fuerza Pública protegieron al municipio. Quemó varios centenares de hectáreas de Iguaque, pero se salvaron más de 6.000. No se perdió una sola casa. No hubo un solo muerto ni herido”, precisó.

Las autoridades destacaron el apoyo de helicópteros de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para combatir el incendio que afectó la zona de Iguaque. Foto: AFP

Finalmente, en su trino, Lara también agradeció al director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, quien estuvo en terreno, y al gobernador de Boyacá, quien también estuvo en el lugar coordinando personal y apoyo aéreo.

“La próxima semana me reuniré con la Dirección Nacional de Bomberos para revisar el nivel de alistamiento y las necesidades para enfrentar la temporada de incendios que inicia”, agregó.