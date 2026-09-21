Rodrigo Lara reveló quién está detrás de ataque a estación de Policía en Norte de Santander: confirmó primera decisión del Gobierno

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, entregó nuevos detalles de lo que fue el ataque a la Fuerza Pública en el municipio de El Carmen, en el departamento de Norte de Santander.

Reportan ataque contra estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander: utilizan drones y ráfagas de fusil

El funcionario indicó que dialogó con el alcalde José Reinel Contreras Yaruro, quien le explicó que hacia las 7:50 de la noche, justo cuando las personas salían de la misa, algunos delincuentes que serían del ELN lanzaron por lo menos 9 granadas desde drones en contra de la estación de Policía del casco urbano.

“No es la primera vez. Ya habían destruido la subestación de Guamalito, corregimiento del mismo municipio, en el Catatumbo. Allí el Estado volvió: por instrucción del Presidente retornaron 150 policías de comandos especiales”, comentó en su cuenta de X.

El jefe de la cartera del Interior recordó también que por la vía Guamalito sube el combustible robado que alimenta el narcotráfico del Catatumbo, por lo que es un sitio en el que hay presencia de grupos armados.

Según precisó, este nuevo ataque en El Carmen se da como una reacción del narcoterrorismo al control que el Gobierno está ejerciendo sobre ese eje y la forma en la que ha disminuido el hurto de gasolina gracias a la Operación Urano, que fue lanzada por el presidente y ejecutada por el Ministerio de Defensa.

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“Desde el Ministerio del Interior participaremos en la reconstrucción de las estaciones de Policía afectadas y, junto con el Ministerio de Defensa, pondremos en marcha la estrategia de dotación de sistemas antidrones”, señaló.

Lara cerró su mensaje diciendo: “El Carmen no está solo. Vamos a sostener la presencia, reconstruir lo que destruyan y cortar la logística que financia estos atentados”.

Imagen referencia de un dron explosivo. Foto: Colprensa

Por el momento, el hecho deja un uniformado de la Policía herido, aunque no se conocen mayores detalles de su estado de salud. Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para poder esclarecer este ataque en su totalidad.