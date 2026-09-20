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Rodrigo Lara entrega buenas noticias sobre el incendio forestal en Villa de Leyva: “Vamos a aprovechar esta ventana”

La conflagración inició desde la tarde de este sábado, 19 de septiembre, y no ha podido ser controlada.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

20 de septiembre de 2026 a las 9:11 a. m.
El Gobierno Nacional reporta una disminución en la velocidad de las llamas que afectan la zona rural de Villa de Leyva.
El Gobierno Nacional reporta una disminución en la velocidad de las llamas que afectan la zona rural de Villa de Leyva. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana e imagen extraída de la cuenta de X @Rodrigo_Lara_

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, compartió los más recientes avances frente al incendio forestal que mantiene en alerta a cientos de ciudadanos en el municipio de Villa de Leyva.

A través de su cuenta de X, el funcionario indicó que a esta hora se registran buenas noticias para controlar el incidente, indicando que las llamas que han impactado en el sector han comenzado a bajar, permitiendo así que organismos de socorro y emergencia puedan realizar los preparativos necesarios para manejar la situación.

“Hay buenas noticias. Bajó la velocidad del fuego. La temperatura de la mañana ayuda y el sol no está intenso. Vamos a aprovechar esta ventana. En este momento hay 220 personas en tierra luchando contra el fuego. A partir de las 9:00 a. m. se espera llegar a 350″, comentó.

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