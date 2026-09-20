Rodrigo Lara entrega buenas noticias sobre el incendio forestal en Villa de Leyva: “Vamos a aprovechar esta ventana”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, compartió los más recientes avances frente al incendio forestal que mantiene en alerta a cientos de ciudadanos en el municipio de Villa de Leyva.

A través de su cuenta de X, el funcionario indicó que a esta hora se registran buenas noticias para controlar el incidente, indicando que las llamas que han impactado en el sector han comenzado a bajar, permitiendo así que organismos de socorro y emergencia puedan realizar los preparativos necesarios para manejar la situación.

“Hay buenas noticias. Bajó la velocidad del fuego. La temperatura de la mañana ayuda y el sol no está intenso. Vamos a aprovechar esta ventana. En este momento hay 220 personas en tierra luchando contra el fuego. A partir de las 9:00 a. m. se espera llegar a 350″, comentó.

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