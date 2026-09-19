NACIÓN

Temblor de magnitud 4.6 se registró en Chocó este sábado, 19 de septiembre: este fue el epicentro

El movimiento telúrico tuvo como zona de origen el municipio de Istmina.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

19 de septiembre de 2026 a las 9:07 a. m.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país este sábado 19 de septiembre
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país este sábado 19 de septiembre Foto: Semana

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó durante la mañana de este sábado 18 de septiembre un fuerte temblor de magnitud 4,6 que tuvo como epicentro el municipio de Istmina, ubicado en el departamento del Chocó.

De acuerdo con la SGC, el sismo se registró a las 08:44 a. .m.

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