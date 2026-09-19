Temblor de magnitud 4.6 se registró en Chocó este sábado, 19 de septiembre: este fue el epicentro

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó durante la mañana de este sábado 18 de septiembre un fuerte temblor de magnitud 4,6 que tuvo como epicentro el municipio de Istmina, ubicado en el departamento del Chocó.

De acuerdo con la SGC, el sismo se registró a las 08:44 a. .m.

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