La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, respondió a los cuestionamientos por una supuesta demora en la entrega de ayudas a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.

Aseguró que la asistencia humanitaria ha avanzado, pese a las dificultades que implica llegar a comunidades apartadas del departamento.

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La respuesta de la gobernadora del Chocó

En medio de la emergencia que dejó el terremoto, la gestión de las ayudas humanitarias se convirtió en uno de los principales desafíos para las autoridades del Chocó.

Córdoba rechazó que las ayudas hayan estado paralizadas y explicó que la atención de la emergencia se ha desarrollado en un territorio con enormes dificultades de conectividad. De hecho, varias de las comunidades afectadas requieren desplazamientos por vías fluviales y terrestres.

Córdoba ha defendido el trabajo realizado por las autoridades departamentales y ha rechazado que pueda hablarse de una falta de atención a las familias damnificadas. Uno de los puntos que la gobernadora ha resaltado es la articulación con el Gobierno de Abelardo De La Espriella durante la emergencia.

El presidente visitó Quibdó el 14 de agosto para participar en un Puesto de Mando Unificado y revisar con las autoridades locales la situación del departamento.

Durante esa jornada, De La Espriella reconoció la gestión de Córdoba frente a la emergencia y manifestó públicamente su respaldo a la mandataria.

La Presidencia registró entonces las palabras del jefe de Estado, quien felicitó a la gobernadora por el manejo de la tragedia y aseguró que el Gobierno nacional estaría dispuesto a apoyar las necesidades del departamento.

Para Córdoba, esta coordinación resulta fundamental ante una emergencia que no solamente exige asistencia inmediata, sino también soluciones para las familias que perdieron sus viviendas y para la infraestructura afectada.

La emergencia puso nuevamente sobre la mesa uno de los problemas históricos del Chocó: las dificultades de conectividad entre Quibdó y los municipios, corregimientos y comunidades rurales.

Este factor tiene un impacto directo en la atención de emergencias. Transportar alimentos, agua, elementos de alojamiento y otros suministros requiere, en numerosos casos, combinar transporte terrestre y fluvial.

Por ello, la Gobernación ha insistido en que la respuesta no puede medirse únicamente por la llegada de ayuda a las cabeceras municipales, sino por la capacidad de alcanzar a las comunidades que permanecen alejadas de los principales centros urbanos.

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba ha defendido la atención a las comunidades afectadas por el terremoto y pidió mantener los esfuerzos de recuperación en el Chocó. Foto: Semana

La gobernadora pide mirar más allá de la emergencia

Córdoba ha planteado que la recuperación del Chocó no debería limitarse a reparar los daños provocados por el terremoto.

La mandataria ha insistido en que la reconstrucción debe permitir avanzar en soluciones para problemas que existían antes de la emergencia, particularmente en infraestructura, conectividad, vivienda y oportunidades para las comunidades.

En ese contexto, la Gobernación ha respaldado la articulación con el Gobierno nacional y con el sector privado para impulsar proyectos de recuperación.

“El Chocó ya cerró su etapa de búsqueda y rescate, está en la atención a los damnificados y tiene que llevar de manera prioritaria ayuda humanitaria a los hogares para garantizar al menos que no falte la comida”, declaró la mandataria a Caracol Radio.

El Ejecutivo anunció, posteriormente, un paquete de inversiones para infraestructura y conectividad en el departamento, como parte de una estrategia más amplia de transformación del Chocó.

Así quedaría el nuevo Chocó que plantean tras la tragedia del terremoto: las grandes obras se harán en cinco frentes

Sin embargo, para la gobernadora, el punto central sigue siendo que las soluciones lleguen efectivamente a las comunidades.

Mientras persisten los cuestionamientos sobre la llegada de las ayudas a algunos sectores, la mandataria sostiene que la respuesta se ha mantenido activa y que las dificultades logísticas propias del territorio explican parte de los retrasos que se han presentado.