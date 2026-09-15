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Ejército frustra poderoso atentado terrorista de las disidencias de Calarcá en Briceño, Antioquia

Información de inteligencia militar y el olfato de Megan, un can del Ejército, fueron clave para este trabajo.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

15 de septiembre de 2026 a las 7:50 a. m.
Disidencias de Calarcá pretendían cometer un atentado terrorista en Briceño, Antioquia, y el Ejército se lo impidió.
Disidencias de Calarcá pretendían cometer un atentado terrorista en Briceño, Antioquia, y el Ejército se lo impidió. Foto: SEMANA

La Séptima División del Ejército Nacional logró frustrar un poderoso atentado terrorista de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá en el norte de Antioquia. El objetivo de los ilegales era supuestamente activar las cargas explosivas para atentar contra los integrantes de la Fuerza Pública y la población civil.

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“Es así como, gracias a labores de inteligencia militar, uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 7 ubicaron en la vereda Palmichal, zona rural de Briceño, Antioquia, un cilindro de 60 libras, 2 dispositivos explosivos improvisados y 5 granadas de fabricación improvisada de 81 mm, adaptadas para ser empleadas en drones”, precisaron desde la institución militar.

Alias Calarcá Jefe de disidencias de las Farc Fotógrafo Esteban Vega La-Rotta Abril 30 de 2025
Alias Calarcá, uno de los jefes de las disidencias de las Farc. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Los integrantes de la Fuerza Pública desplegaron todo un componente operacional con el fin de poder hacerle frente a esta amenaza por parte de estos disidentes.

“Para ubicar el punto exacto donde se encontraban estos elementos, fue fundamental el agudo olfato de Megan, un perro de detección de explosivos, el cual se encuentra entrenado para realizar esta clase de maniobras. Las tropas, tras acordonar el área, destruyeron de manera controlada estos elementos que contenían más de 130 kilogramos de explosivos, un material de alto poder destructivo”, explicaron.

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Briceño, Antioquia. Foto: EJÉRCITO NACIONAL

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, las operaciones militares se mantienen en el norte de Antioquia contra objetivos específicos que han sido individualizados por la inteligencia militar y que siguen generando terror en las comunidades con su accionar violento.

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“La Fuerza de Despliegue Rápido n.º 7 neutraliza las intenciones terroristas de la Estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá, que tenían azotado a este municipio, pero que desde poco más de un mes, tras el incremento de la ofensiva operacional, ha permitido afectar las redes logísticas y criminales, obligándolas a retroceder, lo que mejora el control territorial institucional en pro de la seguridad y el bienestar de la población civil”, finalizaron.