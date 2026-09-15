Autoridades enfrentan 21 incendios en toda Colombia; 12 de ellos están en el Tolima

Los organismos de socorro, el Ejército, la Policía, brigadas de atención de emergencias enfrentan 21 incendios en siete departamentos de Colombia.

El balance más reciente fue entregado esta tarde de lunes, 14 de septiembre, por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cuatro de esas emergencias están controladas, según indicó la entidad.

El panorama más complejo es en el Tolima, donde hay activos 12 incendios en Cunday, Ibagué, San Luis, Chaparral, Rovira, Ortega, San Antonio, Coyaima, Alvarado, Prado y Ataco.

En el departamento han hecho todos los esfuerzos para contener las llamas. Foto: ALEJANDRO ACOSTA - SEMANA

Las otras emergencias son en Huila (3), Nariño (2), Antioquia (1), Cauca (1), Caldas (1) y Magdalena (1).

Los incendios vienen sucediendo desde hace aproximadamente un mes en el país. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, pidió el 7 de septiembre que se investigue a una funcionaria de la máxima autoridad ambiental del departamento, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), luego de que se conociera que habría contratado a dos campesinos para provocar un incendio.

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La emergencia habría sido provocada el 25 de agosto en el municipio de Dolores, ubicado a 131 kilómetros de Ibagué, y según indicó la gobernadora, dos campesinos de la región fueron detenidos por esos hechos. Incluso, aseguró la mandataria, estos manifestaron que fueron contratados para ese fin.

“He dado las instrucciones pertinentes a quien es mi delegado en el Consejo Directivo de la Corporación para que exijamos un informe pormenorizado del caso de una funcionaria que, al parecer, ordenó una quema en medio de esta emergencia. Es un hecho absurdo”, señaló la gobernadora.

Matiz pidió también una vigilancia especial sobre el caso y garantizar que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Gobernadora Adriana Matiz pide investigar a funcionaria de Cortolima que habría contratado a dos campesinos para provocar un incendio

En otro pronunciamiento, el 5 de septiembre, dijo que espera que caiga todo el peso de la ley para quien provoque incendios.

“He sido enfática: todo el peso de la ley para todo aquel que provoque incendios. Y con la misma firmeza, denunciaré a quienes están tratando de responsabilizar falsamente y dañar, con narrativas acomodadas y descalificaciones, el trabajo serio, técnico y humano de la Gobernación, bomberos, Policía, campesinos y voluntarios que llevan cinco semanas luchando sin descanso frente a esta emergencia. Esto, queriendo sacar réditos políticos de una tragedia como esta. Espero que las conflagraciones no enciendan las llamas del odio y la pugnacidad que algunos, al parecer, pretenden avivar”, dijo.