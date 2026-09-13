Tras operativos en el Barrio Antioquia y el Parque Lleras, expulsarán a 17 extranjeros por tráfico de drogas, armas y trata de personas

Las autoridades expulsarán desde Medellín a 17 extranjeros que fueron identificados en operativos realizados en el Barrio Antioquia y el Parque Lleras, en Medellín, y en Itagüí, los cuales registran anotaciones y antecedentes por delitos como porte y tráfico de drogas, hurto y trata de personas.

“No podemos permitir que extranjeros con antecedentes, órdenes de captura o vinculados a delitos vengan a delinquir o sigan en la ciudad sin responder ante las autoridades. Ayer, en un operativo conjunto con Migración Colombia, Policía, Ejército y Alcaldía, 17 extranjeros fueron identificados y serán expulsados del país por tener anotaciones y antecedentes relacionados con hurto, drogas, porte de armas blancas y riñas”, dijo el mandatario local en su cuenta de X.

“Y esto no termina ahí: hubo extranjeros requeridos por Interpol y siete personas fueron inadmitidas en el aeropuerto por venir con propósitos relacionados con explotación sexual. Al que venga a Medellín a delinquir, lo vamos a identificar, detener y sacar. Medellín se respeta. O cumplen la norma o se van”, expresó el alcalde.

Según informaron, el primero de los casos ocurrió durante la semana en Itagüí, donde fueron identificadas dos personas con órdenes de captura y otros dos con antecedentes y causales que dieron lugar a su expulsión del país.

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Estas personas fueron identificadas luego de acciones de verificación migratoria de Migración Colombia en diferentes puntos de Antioquia.

“La labor de Migración Colombia no se limita a los aeropuertos. Estamos presentes en todo el departamento realizando verificaciones migratorias que están dando resultados contundentes. El trabajo coordinado con las autoridades locales y la Fuerza Pública nos permite identificar a quienes incumplen las normas y tomar las medidas correspondientes”, dijo José Luis Castañeda, director general de Migración Colombia.

Según informaron las autoridades, una de estas personas fue encontrada en la Terminal de Transportes de Medellín, donde se percataron de que aparecía con circular azul de Interpol por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, así como concierto para delinquir agravado, por lo que fue dejado a disposición de la Dijín.

Fronteras colombianas Foto: Migración Colombia / Cortesía

Otra, que se acercó a la sede de Migración Colombia en el barrio Belén, en Medellín, iba a efectuar un trámite y apareció que estaba requerido por Panamá mediante circular azul de Interpol por el delito de estafa. Esta persona también fue puesta a disposición de las autoridades competentes para su expulsión del país.

En ese sentido, también fueron identificadas siete personas a las que se les inadmitió en el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

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Las entrevistas migratorias permitieron establecer que su propósito de viaje estaría relacionado con turismo con fines de explotación sexual y uno de los viajeros manifestó abiertamente que su intención era venir a Colombia en busca de mujeres.