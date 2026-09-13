Chocó

Buscan aeronave que desapareció cuando iba con cinco personas a bordo desde Condoto, en el Chocó, hacia Guaymaral, en Cundinamarca

La última comunicación con la aeronave fue a las 9:23 a. m. de este domingo.

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Redacción Semana
13 de septiembre de 2026 a las 1:09 p. m.
No hay noticias de la aeronave desaparecida esta mañana.
No hay noticias de la aeronave desaparecida esta mañana. Foto: MAURICIO FLOREZ

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó que está en la búsqueda de una aeronave que desapareció este domingo cuando cubría la ruta Condoto-Guaymaral, con cinco personas a bordo.

*Noticia en desarrollo…