Buscan aeronave que desapareció cuando iba con cinco personas a bordo desde Condoto, en el Chocó, hacia Guaymaral, en Cundinamarca

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó que está en la búsqueda de una aeronave que desapareció este domingo cuando cubría la ruta Condoto-Guaymaral, con cinco personas a bordo.
*Noticia en desarrollo…
La última comunicación con la aeronave fue a las 9:23 a. m. de este domingo.
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La Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó que está en la búsqueda de una aeronave que desapareció este domingo cuando cubría la ruta Condoto-Guaymaral, con cinco personas a bordo.
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