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Sigue temblando en Colombia este sábado 12 de septiembre: dos nuevos movimientos sacudieron distintas zonas del país

El Servicio Geológico Colombiano informó sobre dos eventos sísmicos registrados con pocas horas de diferencia en el país.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

12 de septiembre de 2026 a las 10:41 a. m.
SGC reporta nuevos temblores en Colombia.
SGC reporta nuevos temblores en Colombia. Foto: Getty Images

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este sábado 12 de septiembre dos eventos sísmicos registrados durante las primeras horas del día en diferentes zonas del país.

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El primer movimiento telúrico ocurrió a las 8:25 a. m., con una magnitud de 3.3 y profundidad superficial. El epicentro se ubicó en Murindó, Antioquia.

Posteriormente, a las 10:05 a. m., se registró un segundo sismo, esta vez de magnitud 3.9 y con una profundidad de 43 kilómetros, con epicentro en Istmina, Chocó.

¿Cómo actuar durante un sismo?

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz.

Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras. Evite situarse cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

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La entidad también insiste en la importancia de evacuar con prontitud y precaución, evaluando el entorno para identificar posibles amenazas. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite ubicarse en marcos de puertas, ya que estos pueden colapsar al disipar la energía del sismo.

El SGC dio detalles del nuevo movimiento telúrico.
El SGC dio detalles del nuevo movimiento telúrico. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Recomendaciones adicionales:

  • Dentro del hogar: si es posible y seguro hacerlo, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse con el movimiento y dificultar la salida.
  • En la calle: mantenga la calma, observe a su alrededor y busque un espacio abierto y seguro. Aléjese de postes eléctricos, cables y fachadas de edificios, pues pueden desprenderse elementos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución al centro de la vía, prestando atención a los vehículos, cuyos conductores podrían no haber percibido el sismo.
  • Si va conduciendo: reduzca la velocidad de forma gradual y, si las condiciones lo permiten, detenga el vehículo en un lugar seguro, lejos de estructuras elevadas como postes, cables o vallas publicitarias.