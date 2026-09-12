Presuntos integrantes de las disidencias de las Farc se sometieron a la justicia en Antioquia: entregaron armas y municiones

La arremetida de las Fuerzas Militares y de Policía contra los grupos terroristas sigue mostrando importantes resultados en diferentes regiones del país, al punto que los propios integrantes de estas estructuras criminales han tomado la decisión de entregarse a la justicia.

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En las últimas horas se conoció el sometimiento a la justicia de dos presuntos integrantes de la estructura 4 de las disidencias de las Farc, en el corregimiento de Puerto López, zona rural del municipio de El Bagre, Antioquia.

La entrega de estos dos sujetos se dio en el marco de operaciones militares adelantadas por tropas de la Séptima División del Ejército Nacional, con apoyo judicial de la Fiscalía General de la Nación.

Estas dos personas harían parte de la seguridad de alias Alonso, segundo cabecilla de la mencionada estructura, con injerencia en El Bagre y Segovia, así como en el municipio de Montecristo, en el departamento de Bolívar.

Los dos hombres quedaron a disposición del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia. Foto: Ejército

Los hombres, que se sometieron de manera voluntaria a las autoridades, entregaron un fusil, una pistola, proveedores y más de 40 unidades de munición de diferentes calibres.

De acuerdo con las autoridades, este resultado representa una afectación directa al mando y control de la estructura ilegal, y obliga al cabecilla alias Alonso a cambiar sus rutas y anillo de seguridad.

“Esto abriría una ventana de oportunidad de inteligencia de alto valor para obtener información sobre ubicación, armamento, caletas y red de apoyo de este grupo armado”, manifestaron desde las Fuerzas Militares.

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Con esto se facilitaría el despliegue de futuras operaciones militares para la captura o neutralización de integrantes de esta organización, y debilitaría la moral de los demás miembros de este grupo criminal, según el Ejército.

Los hombres, tras realizar la entrega voluntaria y manifestar sus intenciones de reincorporarse a la sociedad civil bajo la legalidad, quedaron a disposición del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia.

El Ejército Nacional informó que seguirá trabajando para desarticular a los grupos armados organizados que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño y velar por la seguridad de las comunidades de esta subregión.

Los dos hombres entregaron un fusil, una pistola, proveedores y más de 40 unidades de munición. Foto: Ejército

También invitó a quienes integran estas organizaciones al margen de la ley a que se desmovilicen y emprendan un nuevo camino lejos de la criminalidad y accedan a la oportunidad de construir un mejor futuro.