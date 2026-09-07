Ataque con explosivos de las disidencias contra el Ejército en la vía Panamericana deja al menos dos soldados heridos

Los hechos de terrorismo no cesan por parte de las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca. Este lunes 7 de septiembre se conoció que en la vía Panamericana, en el corredor que comunica a Popayán con Pasto, fue activado un artefacto explosivo contra tropas del Ejército Nacional en el sector de Puerto Remolino, cerca de los límites entre los departamentos de Cauca y Nariño.

De acuerdo con la información preliminar conocida, el explosivo se encontraba camuflado a un costado de esta importante carretera y fue detonado cuando integrantes del Ejército adelantaban labores para desactivar un cilindro que había sido abandonado en la zona. Al menos dos uniformados de la institución militar terminaron heridos.

Y es que los momentos posteriores al ataque quedaron registrados por el conductor de un vehículo de carga que transitaba por el sector y grabó la situación que se vivía en la carretera después de la detonación.

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