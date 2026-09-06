Emergencia ambiental: Se registra un grave incendio forestal en Yumbo, Valle del Cauca

Un grave incendio forestal se registra a esta hora en Yumbo, departamento del Valle del Cauca, mientras la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ya se encuentra tramitando el apoyo aéreo.

Alerta en Cali: terrible incendio en concurrido punto de la ciudad

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró a través de su cuenta de X que está gestionando toda la operación para poder hacer frente a los incendios en esta parte del país.

“Como Ministro del Interior, informo el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos sobre el incendio forestal en Yumbo, Valle del Cauca: El fuego se presenta en Cerro El Gordo y Dapa”, dijo Lara en su comunicado.

Como Ministro del Interior, informo el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos sobre el incendio forestal en Yumbo, Valle del Cauca:



El fuego se presenta en Cerro El Gordo y Dapa. Lo atienden el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, con apoyo de Defensa Civil y el… pic.twitter.com/zzF2kDfyA4 — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 7, 2026

“Lo atienden el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, con apoyo de Defensa Civil y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo”, aseveró.

La emergencia fue reportada cerca de las 16:45, momento en el que se activó el operativo para hacer frente al siniestro.

A partir de ese instante, los equipos y efectivos destinados a la atención de la emergencia se trasladaron al lugar y comenzaron las labores necesarias para controlar las llamas y evitar que el fuego continuara extendiéndose.

Ante la emergencia registrada en el sector comprendido entre Dapa y Yumbo, las autoridades mantienen como prioridad impedir que las llamas avancen hacia las zonas habitadas.

Gravísima emergencia ambiental a esta hora en zona rural de Yumbo, Valle del Cauca, detrás de las unidades residenciales de ciudad guabinas @AlcaldiaYumbo @BomberosCali119 que será de la vida del helicóptero Bambi @FuerzaAereaCol sería de muchísima ayuda, se ve salvaje y avanza… pic.twitter.com/bXcVcoJfMW — Fernando Hurtado (@ferchohurtado22) September 6, 2026

La principal preocupación es que el incendio pueda llegar hasta las viviendas cercanas, por lo que los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en contener la propagación del fuego, según reporta Noticias Caracol.

En el operativo intervienen alrededor de 40 unidades pertenecientes a diferentes organismos de socorro de Yumbo, entre ellos el cuerpo de bomberos municipal, la Defensa Civil y los equipos encargados de la gestión del riesgo.

Además, como refuerzo a las labores de control, se incorporaron otras 12 unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali.

Dos incendios forestales permanecen activos en Yumbo, el más grande en el sector de Cerro Gordo https://t.co/ZWUD4vYNrX pic.twitter.com/MJ23EN5Z49 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) September 7, 2026

Aunque todavía no existe una explicación definitiva sobre el origen de las llamas, los primeros indicios apuntan a que el incendio no se habría producido de manera accidental.

Por ahora, las autoridades no han precisado qué habría ocurrido exactamente ni cuáles serían las circunstancias que dieron paso a la emergencia.