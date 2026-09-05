Asesinan a joven lideresa social y artista en Cali: trabajaba para alejar a niños y jóvenes de la violencia

Alejandra Moreno Paz, una joven reconocida por su trabajo artístico y comunitario con niños y jóvenes de la comuna 20, fue asesinada el 4 de septiembre en inmediaciones del Centro Cultural Brisas de Mayo.

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La joven había dedicado parte de su trabajo a generar, a través del arte y la música, alternativas para niños y jóvenes que crecen en sectores atravesados por distintas formas de violencia.

Era integrante del colectivo Ingenio Musical del Centro Cultural Brisas de Mayo y formaba parte del programa Jóvenes en Paz.

De acuerdo con la información divulgada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Moreno Paz fue atacada con un arma blanca en las afueras del centro cultural. Aunque recibió auxilio después de la agresión, murió debido a la gravedad de las heridas.

Una vida vinculada al arte y al trabajo con jóvenes

Además de ser reconocida como lideresa juvenil y de infancia, Alejandra era artista y desarrollaba actividades con jóvenes de su comunidad, particularmente iniciativas encaminadas a ofrecerles otros caminos frente a escenarios de violencia.

Organizaciones sociales lamentaron su asesinato y destacaron el trabajo que realizaba en el territorio. Corpades señaló que Moreno Paz impulsaba acciones comunitarias en la comuna 20 y recordó que también había participado en la inauguración del Multicampus de La Ladera.

El crimen adquiere especial relevancia por las condiciones de seguridad que enfrentan los liderazgos sociales en diferentes regiones del país. Según el registro divulgado por Indepaz, con el asesinato de Alejandra Moreno Paz asciende a 105 el número de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026.

Las alertas sobre la situación en Cali

Indepaz recordó además la Alerta Temprana 012 de 2025 de la Defensoría del Pueblo, en la que se advierte sobre los riesgos existentes en Santiago de Cali por las dinámicas de grupos armados y estructuras criminales.

Entre las problemáticas señaladas se encuentran el reclutamiento de jóvenes, así como la utilización de sectores de la ciudad como espacios estratégicos para distintas actividades ilegales.

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De acuerdo con la información recopilada por Indepaz, en el territorio existe presencia o incidencia de estructuras como el ELN, facciones del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Clan del Golfo y bandas de carácter local.

Por ahora, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias que rodearon el asesinato de Alejandra Moreno Paz, establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables. Su muerte deja de luto a una comunidad en la que precisamente trabajaba para que niños y jóvenes encontraran en el arte una alternativa frente a la violencia.