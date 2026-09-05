David González envió irónico mensaje tras procesos legales contra el América: “Todo resulta en demanda”

El director técnico del América de Cali, David González, rompió el silencio frente a la ola de demandas administrativas interpuestas por diferentes equipos de la Liga BetPlay.

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La controversia gira en torno a la inscripción del futbolista Yhorman Hurtado, señalada por supuestamente violar el reglamento de transferencias al haber estado inscrito en dos clubes previamente durante este año (Deportes Tolima y Always Ready de Bolivia).

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Aunque el jugador no actuó en el torneo local boliviano, sí disputó tres compromisos de la fase de grupos de la Copa Libertadores con el conjunto del país vecino, argumento utilizado por rivales como Internacional de Bogotá, Boyacá Chicó, Alianza FC e Independiente Santa Fe para reclamar los puntos por la vía del escritorio.

La cronología del caso y la postura institucional

Pese a que la Dimayor respaldó inicialmente la validez de la inscripción y mantuvo los marcadores obtenidos en cancha, el ente rector del fútbol colombiano emitió un pronunciamiento posterior en el que inhabilitó a Hurtado para actuar en lo que resta del semestre. Sin embargo, ratificó que el cuadro escarlata mantendrá los puntos cosechados.

La decisión administrativa llevó a varios directivos de los clubes demandantes a anunciar que escalarán el litigio ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Tras la victoria 3 a 0 cosechada ante Alianza FC, el estratega antioqueño envió un mensaje irónico y directo en rueda de prensa sobre las pretensiones legales de sus rivales.

“Yo creo que prefiero ser cauteloso antes de decir algo y que me demanden a mí también porque aquí todo resulta en demanda. Lo de Yhorman Hurtado es cosa juzgada. Además, son ciertos equipos los que están demandando. Junior en ningún momento demanda, entonces, ahí lo dejo”, señaló David González.

Liderazgo e invicto en la cancha

A la par de las disputas fuera del campo, el desempeño deportivo del América de Cali lo consolida como el líder absoluto de la Liga BetPlay.

Con 20 puntos en ocho jornadas disputadas, el equipo marcha invicto producto de seis victorias y dos empates, registrando una diferencia de gol de 20 tantos a favor y cuatro en contra.

Antes de continuar la liga, América enfrentará este sábado 5 de septiembre a Atlético Nacional en un amistoso en Miami, Florida, Estados Unidos. Este será un encuentro para recaudar fondos para las víctimas del terremoto del pasado lunes 10 de agosto en Colombia.