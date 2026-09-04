Sentencia definitiva de Dimayor por polémica de Yhormar Hurtado: veredicto que afecta al América de Cali

Fin a la polémica por el caso de Yhormar Hurtado, tras las reclamaciones por presuntas alineaciones indebidas del lateral derecho en América de Cali. Clubes como Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá fueron los que alzaron la voz y ya tienen respuesta definitiva.

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Aparentemente, Yhormar Hurtado habría infringido el reglamento FIFA luego de disputar partidos oficiales con tres equipos diferentes en una misma temporada en año calendario (Always Ready, Deportes Tolima y América de Cali).

A comienzos de agosto, la medida del Comité Disciplinario de la Dimayor fue provisional y suspendió temporalmente a Yhormar Hurtado por un período de siete días sin posibilidad de jugar en competiciones oficiales del fútbol colombiano. Casi un mes después de ese veredicto, la entidad se volvió a pronunciar y América de Cali ya sabe con exactitud las conclusiones de este caso.

Como primera medida que afecta al América de Cali, el Comité Disciplinario de la Dimayor resolvió que el jugador Yhormar Hurtado quede inelegible por lo que resta de 2026. La razón es la anteriormente mencionada: no puede jugar en tres equipos durante un año calendario. Con el club escarlata alcanzó este tope y el futbolista es quien recibe la sanción.

Comunicado de la Dimayor Foto: Dimayor

Por otra parte, América de Cali no perderá los puntos obtenidos con Hurtado en la cancha, razón por la cual los equipos demandantes estudian acudir al TAS para resolver el caso lo antes posible.

América pierde a su jugador, pero sigue líder

Cabe resaltar que, así como los demandantes pueden acudir al TAS, América de Cali también podrá hacerlo. En días pasados, el club fue claro al señalar que seguirá ejerciendo los mecanismos de defensa ante las instancias competentes para demostrar que no ha infringido ningún punto del reglamento.

Ante la decisión definitiva de la Dimayor, América también respira un poco más tranquilo, pues se mantiene como único líder y no tendrá resta de puntos, una posibilidad que estaba generando preocupación dentro del equipo. En su salida más reciente, goleó 3-0 a Alianza FC en su vuelta al Pascual Guerrero.

Con goles de Cristian Tovar, tras un certero cabezazo al minuto 29; Tomás Ángel, al 45+3’, luego de una serie de toques tras una mala salida de Alianza, y Yeison Guzmán, de penalti, América suma tres puntos más para llegar a 20 y acercarse de manera prematura a la clasificación. Independiente Medellín le sigue con 15 unidades.