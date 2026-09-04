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Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: Millonarios padece mientras Nacional y América pelean

Los tres equipos con más títulos ligueros del país pelean por clasificar a Copa Libertadores o Copa Sudamericana

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Redacción Deportes
4 de septiembre de 2026 a las 9:00 p. m.
Millonarios, América de Cali y Atlético Nacional: así van en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay.
Millonarios, América de Cali y Atlético Nacional: así van en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Aunque la Liga BetPlay 2026-ll aún tiene varios partidos pendientes, incluyendo los que se aplazaron por el terremoto del 10 de agosto, ya se está entrando en la mitad del todos contra todos y se le puede echar un vistazo a la tabla de reclasificación.

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Cabe recordar que la tabla de reclasificación, en Colombia, sirve para que los equipos clasifiquen a las dos competencias Conmebol del año siguiente, en este caso, la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2027.

Clubes como América de Cali, Millonarios y Atlético Nacional están en pelea para poder obtener un buen puesto en el acumulado. Así, representar al país en los dos torneos venideros internacionales.

Tabla de reclasificación en Liga BetPlay

Atlético Nacional es líder de la reclasificación con 67 puntos en 30 partidos. América de Cali es segundo con 54 unidades en 29 encuentros.

Luego, Deportes Tolima, Santa Fe, Once Caldas y Medellín están en pelea pareja por ir a la Copa Sudamericana. Caso contrario, y aunque aún tiene bastantes posibilidades matemáticas y partidos por delante, Millonarios no está ni siquiera en zona de clasificación parcial a torneos Conmebol para 2027.

Pos. Equipo PT PJ PG PE PP GF GC DG
1Atlético Nacional673022176125+36
2América de Cali542916674624+22
3Deportes Tolima502914874128+13
4Junior F.C.4630137104337+6
5Independiente Santa Fe4429101454431+13
6Once Caldas DAF4327101344432+12
7Independiente Medellín412512583830+8
8Millonarios F.C.372610793928+11
9Deportivo Cali35259882822+6
10Águilas Doradas35249872831-3
11Deportivo Pasto3528105133441-7
12Internacional de Bogotá352881193443-9
13Atlético Bucaramanga332571263325+8
14Llaneros F.C.332671272527-2
15Fortaleza2826610102835-7
16Cúcuta Deportivo242659122846-18
17Jaguares F.C.232565142442-18
18Alianza Valledupar F.C.1926310131842-24
19Boyacá Chicó F.C.192454151744-27
20Deportivo Pereira152429131737-20

¿Cómo se distribuyen los cupos de los equipos colombianos para la Copa Libertadores 2027?

Son cuatro cupos en total. Los dos campeones del año, y los dos mejores de la tabla de reclasificación que no tengan título, van a la Copa Libertadores 2027. De momento, y con base en la tabla de reclasificación parcial, así estarían los cupos:

  • Campeón de la Liga BetPlay 2026-l: Junior de Barranquilla (va fijo a fase de grupos)
  • Campeón de la Liga BetPlay 2026-ll: aún por definir
  • Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente)
  • Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente)
Junior campeón de la Liga Betplay 2026 - I
Por su título en la Liga BetPlay 2026-l, Junior de Barranquilla es el único equipo con cupo fijo en Copa Libertadores 2027. Foto: David Jaramillo / Colprensa

¿Cómo se distribuyen los cupos de los equipos colombianos para la Copa Sudamericana 2027?

Son cuatro cupos en total. El campeón de la Copa BetPlay 2026 y los tres mejores de la tabla de reclasificación que no tengan cupo a la Copa Libertadores.

Los cuatro mencionados van a la Copa Sudamericana 2027. De momento, y con base en la tabla de reclasificación parcial, así estarían los cupos:

  • Campeón de la Copa BetPlay 2026: aún por definir
  • Mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores: Deportes Tolima (parcialmente)
  • Segundo mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores: Independiente Santa Fe (parcialmente)
  • Tercero mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores: Once Caldas (parcialmente)