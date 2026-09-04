La tabla de la Ligue 1 que expone la crisis del PSG: batacazo del Mónaco que activa las alarmas de Luis Enrique

PSG agravó su crisis de principio de temporada y continúa sin ganar en esta Ligue 1; esta vez, incluso, sufriendo su primera derrota al caer 2-1 en París ante el líder AS Mónaco, en el partido que le da inicio a la tercera jornada.

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El equipo del Principado, de la mano de su nuevo entrenador brasileño, Filipe Luís, está protagonizando un inicio de temporada destacado, en el que venció el pasado fin de semana al Olympique de Marsella y ahora se lleva los tres puntos del estadio más difícil de Francia.

PSG comenzó la temporada ganándole al Aston Villa la Supercopa de Europa en Austria, a mediados de agosto, y eso generó expectativa, pero fue un espejismo, ya que unos días después cayó ante el Lens en la disputa de la Supercopa de Francia. Un traspié que ni el propio Luis Enrique se imaginó.

En la Ligue 1, por su parte, vivió un escenario similar en las dos primeras jornadas. Se vio 2-0 abajo en sus visitas a Rennes y Lille, respectivamente, antes de poder salvar un punto en cada ocasión, con sendos empates 2-2 de forma agónica.

En la tercera fecha, PSG se presentó ante su afición en el Parque de los Príncipes por primera vez en este curso y, antes del partido, presentó a sus nuevos fichajes, especialmente al español Ferran Torres. Parecía una presentación que encaminaba la primera victoria de la campaña, pero todo se fue al piso.

Mónaco gana y hunde al PSG

Marquinhos adelantó a los parisinos en el 31′, antes de que el Mónaco remontara en la segunda mitad, con tantos del portugués Flavio Nazinho (58′) y del belga Stanis Idumbo (72′).

Tabla de la Ligue 1 Foto: Google

De esta manera, Mónaco, único equipo que logró ganar en las dos primeras fechas, se destaca aún más en la tabla de posiciones, con 9 puntos de 9 posibles.

Tabla de la Ligue 1 Foto: Google

El equipo de Luis Enrique tiene ya siete unidades más que un PSG hundido en la mitad baja de la tabla, con apenas dos puntos, y las alarmas comienzan a encenderse en un club que nunca imaginó un comienzo de temporada tan abrupto.

Luis Enrique, decepcionado

“Creo que hoy merecimos claramente la victoria. Esa es mi opinión. El partido fue el típico en el que fuimos mejores que el rival y creamos más ocasiones, pero el arquero rival fue el mejor del partido”, señaló Luis Enrique en rueda de prensa.

Luis Enrique contra las cuerdas Foto: PSG via Getty Images

En la próxima semana, PSG iniciará la defensa de su título en Champions League con un partido donde es favorito ante el Slovan Bratislava de Eslovaquia.