Marcelo Gallardo tiene nuevo trabajo: la selección nacional que fue al Mundial 2026 lo contrató hasta 2030

Marcelo Gallardo tiene nuevo equipo luego de su salida de River Plate en febrero 2026 y estar varios meses libre. Tras algunas charlas desde la eliminación de Ecuador en la Copa del Mundo de Norteamérica, este 4 de septiembre se confirmó que estará a cargo del equipo ecuatoriano hasta el Mundial 2030.

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En días pasados se habló de reuniones en Madrid (España) con directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y se estaba concretando todo el detalle del contrato para comenzar un nuevo proceso deportivo, que para comenzar tendrá como meta la participación de Ecuador en el Mundial 2030 y tratar de superar lo hecho en el 2026.

Cabe recordar que con Sebastián Beccacece, Ecuador llegó hasta los dieciseisavos de final del Mundial 2026, cuando cayó 2-0 a manos de México en el Estadio Azteca. Esta participación ecuatoriana estuvo vestida de gala por la épica victoria ante Alemania en la fase de grupos para clasificar a la siguiente fase.

De esta manera, Ecuador sigue con la escuela argentina tras Beccacece y rompe el mercado con Marcelo Gallardo como nuevo entrenador. Su labor será clave en la agrupación y alineación del talento que ya ha podido exportar a Europa y entre las mejores ligas del mundo.

Hasta el momento, ‘El Muñeco’ es uno de los entrenadores más cotizados de Sudamérica y fue la FEF la que se lanzó por su contrato. Periodistas de la talla de César Luis Merlo y Fabrizio Romano dan como un hecho su firma.

Números de Gallardo en River Plate

Bien se sabe que Marcelo Gallardo se hizo célebre como DT por su paso por River Plate y la seguidilla de títulos que pudo obtener, considerada para muchos una de las mejores épocas del club ‘millonario’ en su historia. Esto, omitiendo su discreto paso por Al Ittihad en Arabia Saudita y resaltando su debut como entrenador en Nacional de Uruguay.

Con River, sumando sus dos ciclos, sumó 582 partidos dirigidos, con 302 victorias, 154 empates y 126 derrotas. Su etapa más sonada en el ‘Millonario’ fue entre 2014 y 2022, cuando conquistó 14 títulos en total, donde se resaltan las Copas Libertadores de 2015 y 2018.

Será su primera experiencia como DT de una selección nacional y el principal y primer objetivo será la Copa América 2028 y el camino al Mundial 2030, donde espera superar la vara que dejó ‘Beca’. Firma por cuatro años y su primera prueba será la ronda de amistosos de septiembre y octubre.