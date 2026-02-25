Deportes

Club de colombianos va por Marcelo Gallardo: al salir de River Plate habría bombazo total

Cuatro cafeteros, tres de ellos en proceso con la Selección Colombia, tendrían como técnico al exitoso entrenador que fue multiganador en Argentina y Sudamérica.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

25 de febrero de 2026, 12:19 p. m.
Marcelo Gallardo caería parado yendo a otro club de gran proyección en Sudamérica.
Marcelo Gallardo caería parado yendo a otro club de gran proyección en Sudamérica. Foto: NurPhoto via Getty Images

Cuatro colombianos hacen parte de Vasco Da Gama: Carlos Cuesta, Marino Hinestroza, Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez.

Dicho club brasileño le ha apostado al talento de Colombia porque ve potencial. En todas sus líneas tiene un elemento de origen cafetero, de quienes espera grandes resultados en el futuro cercano.

Recientemente, dicho onceno perdió un clásico de importancia ante Fluminense. Esa caída generó la destitución de Fernando Diniz, exentrenador de la Selección de Brasil, quien se encontraba a cargo del plantel.

Fernando Diniz dejó de ser el DT de Vasco Da Gama
Fernando Diniz dejó de ser el DT de Vasco Da Gama Foto: Getty Images

Como es apenas normal, después de oficializarse ese despido, se han empezado a escuchar algunos nombres que son candidatos para arribar a la dirección técnica. Entre esos, fue informado por Juan Patricio Balbi, de ESPN, que estaría Marcelo Gallardo.

“Renato Gaucho y Artur Jorge como candidatos”, adicionó, al referirse a una terna que ya tendría Vasco en la mesa y estaría estudiando.

Lista de candidatos para reemplazar a Marcelo Gallardo en River Plate: Juan Fernando Quintero, atento

El ‘Muñeco’ Gallardo a principios de esta semana informó al mundo River Plate que su segundo ciclo con ellos acabaría el próximo jueves, cuando jugara ante Banfield.

Aunque el exjugador e ídolo del club regresó a Núñez para hacer lo mismo que durante su primera etapa, las cuestiones no marcharon igual. Debido a esto, y antes de que el mal momento se haga una catástrofe, ha decidido dar un paso al costado.

“Principal objetivo”

Al parecer, el argentino llama mucho la atención a pesar de que haya otros nombres sobre la mesa. El periodista Baldi informó este miércoles que: “Marcelo Gallardo ya tiene el primer club interesado”.

A la par de que reveló cuál era el club, también dijo cómo marchaba la negociación: “No se han comunicado, pero lo harán en las próximas horas. Es Vasco da Gama”.

“Tiene como prioridad dentro de tres elegidos si tiene intenciones”, explicó.

Germán García Grova, otro comunicador argentino con conocimiento de los tratos, anexó a lo dicho por su colega: “Vasco Da Gama abrió conversaciones por Marcelo Gallardo”.

Iría al Mundial 2026 en lugar de Falcao García: igualó récord del Tigre en Champions

Y este no dudó en aseverar que es ‘Muñeco’ el que más opciones tiene: “Buscan gestionar una reunión para saber la intención del DT. Es el principal objetivo”.

De darse lo de Gallardo a Vasco, el DT seguiría por la línea de tener colombianos a su cargo como lo hizo en River. Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré, Miguel Ángel Borja son algunos que dirigió en el ‘Millonario’.

Así acabó el proceso Diniz

Hacia el 22 de febrero pasado fue que el cuarteto de colombianos de Vasco se quedó sin entrenador en Brasil.

Según lo publicado por el club: “Vasco da Gama anuncia que Fernando Diniz deja de ser el entrenador del equipo. Junto a él también abandonan el club los asistentes Ricardo Cobalchini y Evandro Fornari y el preparador físico Wagner Bertelli”.

“Vasco agradece a los profesionales sus servicios y les desea suerte en la continuación de sus carreras”, agregaron al anuncio.

“Bruno Lazaroni se hace cargo del equipo de forma interina”, informaron sobre quién quedaría al frente del equipo de manera temporal.

