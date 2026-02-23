Lista de candidatos para reemplazar a Marcelo Gallardo en River Plate: Juan Fernando Quintero, atento

Eduardo Chacho Coudet surge como primer candidato para reemplazar a Marcelo Gallardo en River Plate. Al menos así lo reporta la prensa argentina, especializada en el mercado de pases del mundo del fútbol.

Marcelo Gallardo dejó de ser entrenador de River Plate por medio de un emotivo video en redes sociales. Entre otras cosas, el muñeco se despide de uno de sus mejores aliados, el colombiano Juan Fernando Quintero.

Este rumor sobre una posible llegada de Eduardo El Chacho Coudet a River Plate genera todo tipo de reacciones. El entrenador de 51 años, que como jugador defendió los colores de la banda cruzada, es recordado por la parcialidad del cuadro de Núñez.

Eduardo Chacho Coudet cuando fue jugador de River Plate. Foto: Getty Images

Eduardo Chacho Coudet suena para reemplazar a Marcelo Gallardo en River Plate

Así lo reveló el periodista Germán García Grova, cercano al mercado de pases, por medio de su cuenta de X: “Eduardo Germán “Chacho” Coudet es candidato a dirigir a River. Existió un primer contacto entre su agente y la directiva del club millonario”.

🚨Eduardo Germán “Chacho” Coudet es candidato a dirigir a #River



📌Existió un primer contacto entre su agente y la directiva del club millonario



📍Su vínculo con #Alaves caduca el 30/6



📲 https://t.co/GXeYMsdCDe pic.twitter.com/LDv2ksvsRq — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) February 24, 2026

Sería cuestión de días para conocer al nuevo entrenador de River Plate, pues el campeonato argentino y y la Copa Sudamericana son de máxima prioridad para el elenco de la banda cruzada.

Quien sea el nuevo entrenador de River Plate, se encontrará con dos jugadores colombianos: Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño. Habrá que esperar si ambos entran en los planes del nuevo estratega.

Hernán Crespo y Santiago Solari, otros dos candidatos a la lista para ser nuevo entrenador de River Plate

Más tarde, SportsCenter de ESPN dio otros dos nombres que también son bastante conocidos en River Plate y que despiertan atención de la hinchada millonaria:

Hernán Crespo

Hernán Crespo cuando jugaba para River Plate. Foto: Getty Images

Santiago Solari

🧠 LOS PRIMEROS NOMBRES QUE SUENAN EN EL MUNDO RIVER



🤪 Chacho Coudet

⚽ Hernán Crespo

🕴️ Santiago Solari



⚽ ¿Quién les gustaría a los hinchas del Millonario? pic.twitter.com/6Uz1FLrmwN — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2026

Estos se suman a la posible llegada del Chacho Coudet. Eso sí, por la calidad de nombres, se nota que desde la dirigencia de River quieren seguir con la misma intención de los últimos años: alguien que conozca a la institución desde adentro.

“Me invade la emoción y el dolor, en el alma, por no poder cumplir los objetivos. Simplemente, agradecer a aquellos que realmente han creído en mi, en todo mi cuerpo técnico, para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva. Tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos”, contó el muñeco en un video publicado por River Plate.

Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/byDSJdcnOY — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026

Y añadió: “Mi amor recíproco para todos los hinchas y espero que, de todo corazón, esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Gracias, les mando un fuerte abrazo a todos”.