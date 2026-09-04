Se concretó el regreso de Alberto Gamero a Millonarios. Durante la noche del pasado jueves, el club bogotano emitió una comunicación en la que le dio la bienvenida “a casa” al profe Gamero.

Para el entrenador samario será su segundo ciclo en el onceno azul. Su primera etapa fue entre 2020 y 2024, logrando cosechar tres títulos locales: Copa, Liga y Superliga.

Alberto Gamero vuelve a Millonarios después de dos años. Foto: NurPhoto via Getty Images

La idea de la directiva para esta oportunidad es que vuelva a ser campeón, además de que las formas de jugar mejoren con respecto a lo que se vio en la era de Fabián Bustos.

Los dueños del equipo y la presidencia saben que no se empieza de cero. Gamero conoce a una buena parte del plantel que tiene; con varios ya compartió y esa relación entre las partes puede beneficiar el proceso que se reinicia.

Así fue recibido Gamero por el plantel

Durante este viernes se vio, a través de unas fotos compartidas por Millonarios, el primer contacto del DT con el grupo. También estuvieron presentes Enrique Camacho, presidente, y Ariel Michaloutsos, director deportivo.

En las redes sociales, el elenco embajador publicó: “¡Comienza la era Gamero! El profe Alberto Gamero inició esta nueva etapa junto con su cuerpo de apoyo”.

Fueron alrededor de 10 imágenes donde estuvo en primera plana el samario. También estuvieron presentes varios miembros del equipo, así como jugadores que recibieron la primera charla técnica por parte de Tito.

Las fotografías dieron cuenta de que fue una conversación en la que se fijaron cuestiones puntuales de cara a la continuidad del año; el objetivo es celebrar la estrella en el mes de diciembre.

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Sebastián Valencia, Andrey Estupiñán, Mateo García y Andrés Llinás son los jugadores del plantel que aparecen presentes en las tomas, y miran de manera atenta las directrices que se les dan.

Luego de eso, ya pasó Gamero al campo para dirigir su primera práctica, donde preparó el reestreno con los albiazules; este será el domingo próximo, 6 de septiembre, cuando enfrenten al Deportivo Pereira.

Llegó tomando decisiones

Para tener resultados distintos, Gamero arribó con decisiones diferentes a Millonarios.

Según se pudo saber en la previa de su llegada al conjunto embajador, el DT le dio un revolcón a quienes lo acompañarán en el cuerpo técnico en esta nueva etapa.

Mariano Olsen, periodista de Win Sports, informó que “Orlando Rojas y Felipe Palmezano no acompañarán a Alberto Gamero en su segunda etapa en Millonarios”.

Alberto Gamero en medio de su primer ciclo como director técnico de Millonarios. Foto: NurPhoto via Getty Images

Rojas y Palmezano hicieron parte del cuerpo técnico con el que Gamero consiguió tres títulos durante su primer ciclo al frente del conjunto embajador. Ambos también estuvieron junto al entrenador en su reciente paso por el Deportivo Cali, pero no continuarán en esta nueva etapa en Millonarios.

De acuerdo con la información entregada por Olsen, el técnico contará con nuevos integrantes en su grupo de trabajo. “Julio Charales (preparador físico) y Jorge Castro (asistente técnico) integran el cuerpo técnico”, señaló el periodista.

De esta manera, Gamero tendrá modificaciones en su cuerpo técnico para afrontar su regreso al equipo capitalino.