Hay sorpresa absoluta en Colombia luego de saberse la determinación tomada por el Crystal Palace con Jefferson Lerma, volante de la Selección.

La única figura nacional que quedó en dicho plantel luego de que Daniel Muñoz partiera de allí al Nottingham Forest no fue incluida en el listado de futbolistas para afrontar la Uefa Europa League.

Según se pudo saber por información que llegó desde el Reino Unido, el volante quedó apartado del plantel por decisión del entrenador al mando, Pierre Sage.

Jefferson Lerma, de Crystal Palace. Su nombre fue vinculado a España y no terminó por darse el fichaje. Foto: CameraSport via Getty Images

Esta determinación del estratega da a entender mucho sobre cuál será el rol de Lerma en la campaña 2026/2027 con el Palace.

Ya se había visto tener poco protagonismo al colombiano en las primeras jornadas de la Premier League. Ahora, se confirma que ni como un revulsivo va a ser usado en el campeonato continental organizado por la Uefa.

Para el mediocentro, saber esto le podría dar un panorama bastante claro sobre cuál será su rol en el año que está apenas empezando.

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También podría moverse con rapidez y pensar en una salida hacia otro país. Meses atrás se le vinculó con clubes de España, pero nada terminó por avanzar para darse un fichaje.

Actualmente, hay unas siete ligas diferentes a Colombia que le abrirían una puerta a Lerma para tener algo más de protagonismo:

Portugal - 15 de septiembre.

Arabia Saudita - 6 de septiembre.

Rusia - 10 de septiembre.

Liga MX - 11 de septiembre.

Grecia - 15 de septiembre.

Japón - 16 de septiembre.

Brasil - 11 de septiembre.

En la Liga BetPlay, el volante le confesó a SEMANA que desea jugar en el América de Cali, pero aún no considera que sea el momento.

La historia en Palace va llegando al final

Durante el año pasado (2025/2026), el mediocampista colombiano formó parte de la plantilla que disputó la Premier League y competiciones nacionales y europeas.

En la mencionada temporada, Palace también tuvo participación en la Uefa Conference League, después de conquistar la FA Cup en la campaña anterior. Por Premier League registró a Lerma como integrante del plantel de Crystal Palace para la temporada 2025/26.

Cabe resaltar que en el torneo europeo Lerma y Muñoz no solo participaron, sino que fueron los campeones al vencer en la final al Rayo Vallecano de España.

Jefferson Lerma saliendo lesionado de un partido con Crystal Palace. Foto: Getty Images

Durante la temporada 2024/2025, Lerma disputó 33 partidos de la Premier League y fue titular en 26 de ellos. Crystal Palace terminó en el duodécimo puesto de la Premier League y ganó la FA Cup.

En su primera temporada con el club (2023/2024), el colombiano tuvo 28 apariciones en la Premier League. Su primer gol con Crystal Palace llegó durante esa campaña. Además, fue uno de los mediocampistas utilizados por Oliver Glasner tras la llegada del entrenador en febrero de 2024.

Lerma llegó a Crystal Palace en julio de 2023, después de finalizar su contrato con Bournemouth, donde había jugado desde 2018. Con Palace se convirtió en uno de los colombianos con más partidos en la Premier League. Sumando su paso por Bournemouth y Crystal Palace, alcanzó 161 apariciones y nueve goles en la competición inglesa.