Los tres posibles destinos para Jefferson Lerma en España: revelaron el listado de clubes

A sus 31 años, Jefferson Lerma regresaría a LaLiga de España, donde ya jugó vistiendo los colores de Levante entre los años 2015 hasta el 2018.

Según lo informado por medios de gran importancia en suelo ibérico como lo es la Cadena SER, existe un tridente de clubes relevantes que estarían viendo con buenos ojos la contratación del mediocampista de la Selección Colombia.

De acuerdo a la información suministrada por el medio en mención: “Sevilla y Valencia atentos al futuro de Jefferson Lerma que se pone en el mercado”.

En caso de ser cualquiera de estos dos equipos, quien está en la prelista y será fijo en el próximo Mundial con la Tricolor, daría un buen salto tras su larga experiencia en Inglaterra en donde ha jugado con Bournemouth y Crystal Palace.

Con los últimos hay que decir que Lerma ha tocado la gloria al ganar títulos de gran importancia en el último tiempo. Durante 2025, por ejemplo, se hizo a la FA Cup y Community Shield. En próximos días jugará la final de la Conference League, que lo metería en la historia de las águilas si logra ganarla por dar el primer trofeo internacional al club.

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Lerma dijo no más al Palace

En España se han abierto a la posibilidad de contratar al colombiano, después de que este no hubiese aceptado una oferta que le puso sobre la mesa Crystal Palace para la renovación de su contrato, según lo que explica la Cadena SER.

“El pivote colombiano ha desestimado una oferta de renovación del Crystal Palace y está abierto a escuchar propuestas de otros paises tras ocho temporadas en la Premier League”, apuntan los citados.

Jefferson Lerma se irá de Crystal Palace y, de a poco, se sabe qué destino tomaría su carrera tras el Mundial 2026 Foto: Getty Images

“Jefferson Lerma está en el mercado. El centrocampista colombiano ha declinado la propuesta de ampliación contractual que le ha trasladado el Crystal Palace tras haber sido el líder de la medular del conjunto londinense durante las tres últimas temporadas”, complementan al respecto.

Esos días previos a la iniciación de la participación de Colombia en el Mundial es cuando Lerma estaría definiendo el destino que tenga su carrera deportiva.

“Será en los días previos al inicio de la Copa del Mundo cuando estudiará y valorará, como agente libre, las propuestas que tiene de diferentes ligas y continentes”, apunta SER.

Jefferson Lerma definiría su futuro previo al Mundial 2026. Foto: Getty Images

No solo en LaLiga estarían buscando al volante, también hay otros clubes de naciones importantes del Viejo Continente que lo desean: “Lerma ya cuenta con el interés de varios clubes en España, Italia, Turquía, Grecia y de la Major League Soccer”.

El tercer equipo español que entraría en la contienda sería Villarreal ”si logra liberar alguna plaza de extracomunitario y el Valencia, que sigue sin recibir una respuesta de Guido Rodríguez tras haberle trasladado una oferta de renovación”.

“El objetivo de Guido, al igual que el de Jefferson Lerma, es firmar su último gran contrato al más alto nivel deportivo y salarial, con una extensión mínima de 2 o 3 años garantizados y con un club que juegue o aspire a estar en Europa”, finalizan sobre las pretensiones contractuales que tendría Jefferson Lerma.