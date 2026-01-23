El futuro de Jefferson Lerma, lejos de Europa: un poderoso ya lo tiene entre ojos para contratarlo

Jefferson Lerma es uno de los bastiones de la selección Colombia de cara al Mundial 2026. Para Néstor Lorenzo, la estructura de la Tricolor se centra en el volante que milita, temporalmente, en Crystal Palace de Inglaterra.

Si bien se ha visto que el volante cuenta con una estabilidad en suelo inglés, ya se habla de que, a término de la presente campaña, este dejaría la disciplina del cuadro en el que ha estado desde 2023.

Jefferson Lerma se irá de Crystal Palace y no hay claridad de su futuro a meses del Mundial 2026. Foto: Getty Images

A la par de lo que se dio a conocer esta semana sobre una salida, también se le ha empezado a ubicar a Lerma en el que sería su próximo destino tras la disputa de la Copa del Mundo de mediados del año.

Ekrem Konur, uno de los periodistas especializados en el tema de fichajes en el mundo, fue quien dio a conocer el poderoso de Brasil que ya monitorea al de la Tricolor.

“Jefferson Lerma: ¡Carrera por fichajes!. Vasco da Gama y Palmeiras tienen en la mira al mediocampista colombiano de 31 años", afirmó el comunicador en cuestión.

Brasil, destino de colombianos

Se ha vuelto una constante que los clubes del Brasileirao pongan sus ojos en los jugadores de Colombia. El listado es amplio y, con el paso de los mercados de fichajes, cada vez se suman más.

Recientemente, se puede destacar la llegada a dicho país de Marino Hinestroza y Johan Rojas, que fueron contratados por Vasco Da Gama. Algunos meses atrás se habló de Jorge Carrascal, el cual ha brillado desde su arribo con Flamengo; uno de los más poderosos de dicho país.

A estos y otros más se les uniría en los próximos meses Lerma. Será cuestión de ver si existe una oferta formal de uno y otro, que convenza al círculo del volante para regresar a Sudamérica tras más de diez años sin estarlo.

Palmeiras, club de renombre en Sudamérica y todo el mundo. Foto: AFP

Palmeiras es un gigante brasileño que busca competir con Fluminense y Flamengo por el dominio del balompié de su país. En años pasados ya tuvo a Richard Ríos, que le dio réditos importantes, entre los que estuvo una venta millonaria al Benfica de Portugal.

A Jhon Arias también se le ha relacionado con el verdao. De acuerdo con los reportes de prensa de hace un par de semanas, a la directiva le interesaría el extremo que hoy día está en Wolves de Inglaterra, pero no atraviesa un buen momento allí.

Una cantada salida del Palace

Konur informó que, de permanecer en Europa, Lerma podría ir a Turquía, donde hay dos planteles que muestran interés: “Galatasaray y Beşiktaş también están vinculados”.

Hace unos días, basándose en la información de Dominik Schneider: “Jefferson Lerma se marchará de Crystal Palace este verano”, sentenciaba.

Adicional a eso, el comunicador dio a conocer la que sería la postura del cuadro rojiazul, que no se movería para ofrecer alguna extensión a Lerma: “El contrato del colombiano vence y una renovación parece improbable”.

Todo indica que esa salida no sería solo decisión de la escuadra, sino también un deseo del propio Lerma por vivir algo distinto. “El jugador está interesado en un nuevo reto”, afirma.