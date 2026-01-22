Deportes

Esto tendría que pasar para que convoquen a Hugo Rodallega a la Selección Colombia: ya lo hizo Dayro Moreno

Si el rasero de Néstor Lorenzo es uno mismo, en caso de brillar el de Independiente Santa Fe en Copa Libertadores, debería considerarlo para un nuevo llamado hacia el Mundial 2026.

Redacción Deportes
22 de enero de 2026, 6:59 p. m.
Hugo Rodallega entra en la discusión por ir a la Selección Colombia
Hugo Rodallega entra en la discusión por ir a la Selección Colombia Foto: @SantaFe

Se ha instaurado el debate en Colombia luego de que Hugo Rodallega la rompiera en la gran final de la Superliga 2026. Con su golazo de tiro libre, el de 40 años volvió a sonar y de manera fuerte para que se piense en un llamado por parte de Néstor Lorenzo.

Si bien la edad no es algo que le juegue a su favor, el nacido en el Valle del Cauca tiene desde hace un tiempo unos promedios goleadores que pondrían a pensar al entrenador argentino. Adicional a eso, este año juega Copa Libertadores y, si se juzga con el mismo rasero, Dayro Moreno se ganó una citación por goles internacionales.

Néstor Lorenzo y el dilema de llevar a Dayro Moreno al Mundial 2026
Néstor Lorenzo y el dilema de llevar a Dayro Moreno al Mundial 2026 Foto: Getty Images / @oncecaldas

Es decir que justamente eso es a lo que le debería apuntar ‘Hugol’ en 2026. Con Santa Fe, en la fase de grupos, podría hacerse notar internacionalmente con anotaciones, que le darían más valor a un posible llamado desde la Federación Colombiana de Fútbol.

En redes sociales durante este jueves, 22 de enero, la conversación se ha hecho alrededor de esto. La prensa deportiva ha hecho mención al respecto y propone debates que toman fuerza.

Pablo Ríos, de Win Sports, fue quien puso un trino que causó reacciones: “Creo que la diferencia de por qué a Dayro lo convocaron a la selección y a Rodallega no son los goles recientes a nivel internacional. Si Rodallega logra trasladar el rendimiento local a la Copa Libertadores, Néstor Lorenzo no tendrá más motivos para omitirlo en una próxima lista”.

Hugo Rodallega con el trofeo de campeón de la Superliga Colombiana 2025.
Hugo Rodallega con el trofeo de campeón de la Superliga Colombiana 2025. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

Alejandro Pino Calad fue otro que hizo mención del caso. Este lanzó un interrogante, pensando en el esporádico escenario de tener que sacar a un veterano por un joven que no esté rindiendo, así esté en Europa.

“Dayro quiere selección, Rodallega quiere selección, Falcao quiere selección... ¿sacaría usted a alguien de la lista habitual de Lorenzo para darle cupo a alguno de los veteranos?“, publicó Calad.

Rodallega y Dayro confiesan su deseo

Al término de lo que fue el juego de Superliga, en la zona mixta, los medios esperaron al capitán rojo para consultarle por su anhelo de ir nuevamente a la Selección Colombia. Este se mostró deseoso y llegó a revelar una conversación con el entrenador nacional para que esto se diera.

Según lo recopilado por los micrófonos de Caracol Radio: “Yo disfruto con Santa Fe y lo he hecho durante toda mi carrera también. Llevo muchos años sin ir a la Selección, pero nunca he dejado de pensar en no ir a la Selección", confesó Rodallega.

Bogotá. Enero 21 de 2026. Independiente Santa Fe enfrenta a Club Junior, por encuentro válido de la Super Liga BetPlay en el partido de vuelta, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Hugo Rodallega besando el trofeo de la Superliga 2026. Foto: Cristian Bayona

“Lo del llamado, ellos (cuerpo técnico de Colombia) harán un análisis diferente y escogerán a las personas que ellos crean que deben estar”, dio a conocer Rodallega.

Dayro Moreno, quien inició el año con un doblete en Liga BetPlay ante Cúcuta, hace poco manifestó también que sigue añorando ser parte de la Tricolor en el Mundial.

“Tengo metas y sueños. Quiero ser campeón con Once Caldas, seguir rompiendo récords en los goles y lo que todos saben: el sueño mundialista”, sentenció.

“Estoy trabajando cada partido para demostrar que Dayro puede estar en el Mundial”, reafirmó, poniendo a pensar a Lorenzo sobre si llevarlo por encima de algún otro.

