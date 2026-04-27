Bayern Múnich sufre por Kompany: DT no estará vs. PSG en Champions League y esto piensan

Luego de haber dado un golpe sobre la mesa ante Liverpool, PSG hace frente a un reto aún mayor, el martes en el Parque de los Príncipes contra Bayern Munich en la ida de semifinales de Champions.

El duelo entre el líder de la Ligue 1 y vigente campeón de la Champions contra el flamante campeón de la Bundesliga, que viene de eliminar al Real Madrid en cuartos, se presenta como una final anticipada entre los dos grandes favoritos para levantar la Orejona.

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Sin el líder máximo en París

Es casi seguro que Luis Díaz haga parte de la nómina titular que enfrente dicho juego, por decisión del belga, Vincent Kompany.

El guajiro estará en campo, pero su ‘jefe’ no, producto de una acumulación de tarjetas amarillas y sanción que le fue impuesta por UEFA. Ante Real Madrid en la fecha pasada el DT de Bayern vio la cartulina amarilla, lo que hizo que tuviese que pagar al siguiente juego.

Sobre este castigo que tendrá que acatar en el Parque de los Príncipes, Kompany habló en la más reciente rueda de prensa. Allí se mostró tranquilo, pues aspira que sus jugadores tengan interiorizado el mensaje que han refrendado a lo largo de toda la temporada.

“Estaré sentado en algún lugar del estadio. Tal vez no muy lejos de ustedes [periodistas]”, bromeó de entrada con los medios de comunicación.

Después de esto, aceptó la manera en la que tendrá que vivir la semifinal de ida: “Los procedimientos son claros. Sé cuándo se me permite hacer algo y cómo puedo apoyar al equipo. No estoy involucrado en cada parte. Lo más importante es que resolvamos esto como equipo, y podemos hacerlo”.

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Dayot Upamecano, central francés, pero que representa en esta oportunidad al Bayern Múnich, también habló sobre cómo viven en la interna del equipo que Kompany no vaya a estar desde la línea técnica.

“Hemos trabajado con él toda la temporada. Lo hemos interiorizado todo. Nuestra mentalidad no cambiará solo porque él no esté en la banda”, despejó ante posibles dudas que se puedan generar.

Bayern confía en su poderío

Para Christoph Freund, director deportivo de los campeones de Alemania, “el rendimiento colectivo y la manera en que nos presentemos juntos como equipo serán determinantes”, convencido de que sus jugadores tienen “una enorme confianza y una energía increíble” para este doble enfrentamiento, que comienza el martes en el Parque de los Príncipes.

Luis Díaz y sus compañeros de Bayern Múnich celebrando la victoria sobre Real Madrid en Champions League. Foto: NurPhoto via Getty Images

Una confianza y energía que tampoco son ajenas al PSG, como ya demostrase en su doble victoria en cuartos ante el Liverpool.

Recientemente, por Bundesliga, el onceno bávaro resolvió una dura derrota que iba teniendo frente a FSV Mainz 05. Tras ir cayendo 3-0, luego pudo incluir sus máximas figuras para acabar con el marcador a favor por 3-4.

Hora y canal para ver en vivo

PSG vs Bayern Múnich (ida semifinal de Champions League) se juega este martes 28 de abril de 2026.

Hora en Colombia: 2:00 p. m.

Canal en Colombia: ESPN

Streaming: Disney+

*Con información de AFP.