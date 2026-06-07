Precio de Luis Díaz: sale a la luz la millonaria cifra de su pase, antes del Mundial 2026

Luis Díaz acaba de cerrar una de las mejores temporadas de su carrera deportiva desde que está en Europa. En su primer año con Bayern Múnich, el guajiro anotó una gran cantidad de goles, dio múltiples asistencias y salió figura en varias ocasiones tanto en Bundesliga, como en Copa y Champions League.

Al Real Madrid, al PSG, por mencionar algunos, les complicó la vida en los últimos meses. Si bien los alemanes estaban confiados de lo que estaban adquiriendo en su momento a Liverpool, la sorpresa fue más grande al ver que no necesitó sino unos pocos días para acoplarse.

Así celebró Luis Díaz su anotación, a rabiar; anotación que sirvió para achicar distancias y que el Bayern Múnich solo perdiera 5-4 con el PSG, en el partido de ida de la semifinal de la Champions en París. (Foto FRANCK FIFE / AFP) Foto: AFP

Hoy, al término de la campaña después de anotar 26 goles y dar 19 asistencias, se ubica como uno de los mejores extremos del mundo. Uno al que le seguirán la pista en el próximo Mundial 2026, donde se proyecta a ser figura con la Selección Colombia.

Justo antes de la cita orbital que está por empezar, el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) ha publicado una actualización de los valores de los futbolistas más caros del mundo. Basados en sus análisis, ponen al guajiro en la casilla 54, con un valor de unos €80.7M, aproximadamente.

En el top 10 de dicho ranking solo figuran deportistas europeos, de un renombre total. El listado lo encabeza la estrella de España, Lamine Yamal, seguido por el noruego, Haaland, y como tercero aparece Kylian Mbappé.

De ahí para abajo hay otros nombres de nacionalidad gala, candidatos a quedarse con la próxima Copa del Mundo por la cantidad de jugadores de primer nivel que tiene. Está un turco como lo es Güler, quien supera los 100 millones de euros.

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Lamine Yamal (Barcelona): €358.1M Erling Haaland (Man. City): €227.3M Kylian Mbappé (Real Madrid): €165.7M Michael Olise (Bayern Múnich): €140.5M Morgan Rogers (Aston Villa): €136.8M Desiré Doué (PSG): €133.2M Kenan Yıldız (Juventus): €133M Nico O’Reilly (Man. City): €125M Arda Güler (Real Madrid): €124M Pau Cubarsí (Barcelona): €124.6M

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37. Moisés Caicedo (Chelsea): €92.6M

50. Vinícius Júnior (Real Madrid): €83.8M

53. Willian Pacho (PSG): €80.9

54. Luis Díaz (Bayern Múnich): €80.7M

En un segundo grupo, de 30 hacia abajo están ecuatorianos, brasileños y como último de esos sudamericanos se encuentra Lucho, que llega a los 80 millones, 5 más de lo que Bayern Múnich puso para arrebatárselo a Liverpool en el mercado pasado.

Esa mejora en el valor del pase de Díaz Marulanda es algo de reconocer, debido a que este con 29 años lo cuestionaron ampliamente por su edad cuando llegó a Alemania. Muchas glorias del club se opusieron a su fichaje, pero el colombiano fue demostrando en campo que lo pagado por él era lo justo.

Luis Díaz levantando el trofeo de la Bundesliga 2025-2026. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En total, Díaz pudo alzar tres trofeos en la temporada 2025/2026. Apenas llegó se hizo con la Supercopa, luego con el paso de los meses fue configurando la obtención de su primera Bundesliga y ya al término de la campaña ayudó a que Bayern recobrara la corona de campeón de Copa de Alemania.

El único saldo pendiente con los bávaros fue la Champions League. En ella se quedaron en semifinales vs. PSG, quien acabó siendo el gran bicampeón.