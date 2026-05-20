Lo que no se vio de Luis Díaz celebrando la Bundesliga en el camerino: Bayern Múnich lo publicó

Ya pasaron varios días desde que Bayern Múnich ganó la Bundesliga, pero siguen apareciendo videos de las celebraciones. Uno de ellos muestra a Luis Díaz, en el camerino del cuadro bávaro, con la bandera de Colombia y bailando.

Luis Díaz entre los mejores del mundo: supera a Mbappé y Lamine Yamal en importante ranking; queda cerca de Haaland

El mencionado video de Luis Díaz lo publicó la propia cuenta oficial del Bayern Múnich y ha desatado todo tipo de comentarios. El guajiro, a punta de goles, asistencias y buenas actuaciones, se convirtió en el mejor refuerzo del club en la temporada.

Luis Díaz celebrando la Bundesliga en el camerino del Bayern Múnich

La celebración sigue en Bayern y Lucho puso el baile. En redes sociales ya circula numeroso material que detalla cómo el colombiano fue motivo de celebración en el equipo, incluso junto a su familia, incluyendo a su padre, Mane Díaz.

Michael Olise dancing on & off the pitch 🙂‍↔️🕺 pic.twitter.com/rci7dbesji — FC Bayern München (@FCBayern) May 17, 2026

🎶 Was für ein Familienduett von Luis Díaz und seinem Papa 😂🇨🇴🕺 pic.twitter.com/j1pzWfkAqs — FC Bayern München (@FCBayern) May 17, 2026

Luis Díaz podría celebrar triplete con Bayern Múnich

Luis Díaz ha sido vital en Bundesliga y en la Supercopa de Alemania, los dos títulos de la temporada en Bayern Múnich, hasta ahora. Sin embargo, a esos se sumaría un tercero en los próximos días.

Este sábado, 23 de mayo, Bayern jugará contra Stuttgart en Berlín por la final de la DFB Pokal. Los bávaros quieren el triplete local, y aunque ya no pelean en Champions, eso sería una temporada realmente histórica.

“El FC Bayern estará por 25ª vez en la final de la Copa DFB. Con ello, los muniqueses han participado en el partido más importante del fútbol profesional alemán más del doble de veces que cualquier otro club (en segundo lugar aparece el FC Schalke 04, con doce finales)”, revela el club alemán en su web oficial.

Y añade: “En 20 ocasiones, el campeón récord de la competición acabó levantando el trofeo; en segundo lugar figura el Werder Bremen, con seis títulos de Copa“.

Apenas se termine la final de la DFB Pokal, Luis Díaz se pondrá en modo Selección Colombia. Viajará a su país para unirse a la concentración cafetera y arrancar, junto a sus compañeros, los planes de cara a la cita orbital.