La prensa deportiva española señala que Real Madrid tiene un alto interés en fichar a Rodrigo Hernández, mejor conocido como Rodri, una de las estrellas en el mediocampo del Manchester City de Pep Guardiola.

Rodri y Guardiola, una dupla que dio bastante de qué hablar a lo largo de los últimos años en Manchester City. Foto: Getty Images

Real Madrid se arma ante la inminente llegada de Mourinho: primer refuerzo confirmado

Esto rumor se da en medio de una transición en Real Madrid. La casa blanca acaba una temporada sin títulos, y ahora reportan que tiene cerrado al técnico José Mourinho para el curso 2026-2027. Por tanto, armarle un equipo, en medio de los calores del vestuario, sería primordial para la dirigencia merengue.

“Rodri ve con buenos ojos vestirse de blanco”

La información la entregó Marca, y reveló que Real Madrid siempre ha tenido entre sus planes la contratación de Rodri, más aún cuando el legendario Toni Kroos decidió colgar los botines siendo uno de los líderes en el mediocampo de la casa blanca.

Entonces, como se viene especulando que Pep Guardiola no seguirá en Manchester City, y el estratega español tiene un vínculo muy fuerte con Rodri, el mediocampista vería con buenos ojos llegar al Real Madrid.

“En el Real Madrid consideran que, si se dan las circunstancias adecuadas, la operación podría llegar a ser viable. El club lleva tiempo enamorado de su perfil: jerarquía, inteligencia táctica, equilibrio y capacidad para controlarlo todo. Y el futbolista vería con muy buenos ojos vestir de blanco. Aunque no sería una operación sencilla”, contó el medio referenciado.

Y añaden: “Así las cosas, entre Rodri y el club blanco existe una relación cordial que ha tenido sus altibajos. El interés blanco viene desde su etapa en el Atlético, aunque entonces la negativa rojiblanca y la irrupción de Guardiola terminaron alejando cualquier posibilidad”.

Ahora bien, Rodri tiene contrato con Manchester City hasta junio de 2027. Por tanto, si Real Madrid se quiere hacer con sus servicios desde el próximo verano, debería desembolsar una alta cantidad de dinero.

Según Transfermarkt, Rodri ostenta un valor en el mercado de 65 millones de euros. Sería una cifra similar a esa la que desde Real Madrid le pagarían al City por el volante. Caso contrario, esperar a tomarlo libre, antes de que finalice el contrato.

Rodri ganó el Balón de Oro a finales de 2024. Foto: AP

Marca insiste en que la voluntad de Rodri por llegar al Real Madrid podría facilitar mucho las cosas. Llegaría a un mediocampo absolutamente golpeado, pues el escándalo de la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni causó todo tipo de críticas.

Se vienen semanas claves en cuanto al tema, mientras son días de cambios tanto en Real Madrid y Manchester City. Para ambos, aunque en diferentes contextos, puede ser el fin de una era.