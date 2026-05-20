Shakira explotó las redes con un nuevo adelanto de ‘Dai Dai’, el himno del Mundial 2026

A pocos días de la inauguración del Mundial 2026, Shakira emocionó a sus fanáticos en redes sociales con un nuevo adelanto de lo que será Dai Dai, la canción oficial del evento deportivo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Es oficial: Shakira confirma invitación de los niños de Uganda para su show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

La barranquillera volvió a convertirse en tendencia mundial luego de compartir un corto fragmento del video oficial, en el que aparece bailando y cantando junto a los Ghetto Kids de Uganda, reconocidos internacionalmente por sus coreografías virales y su energía frente a las cámaras.

La participación del grupo llamó la atención de miles de usuarios, quienes destacaron la mezcla cultural y el ritmo contagioso que tendría el tema.

Shakira exalta al 'Pibe' Valderrama en el himno del Mundial 2026 Foto: x

Aunque el avance publicado dura apenas unos segundos, fue suficiente para generar una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de la artista aseguraron que la canción promete convertirse en uno de los himnos más importantes del campeonato.

Además, muchos resaltaron que Shakira vuelve a demostrar por qué ha sido una de las figuras más representativas de los eventos deportivos internacionales durante los últimos años.

Shakira habría tirado ácida pulla a Piqué en canción del Mundial 2026: revivió error que cometió con Cristiano Ronaldo

En el clip compartido por la cantante se aprecia una propuesta llena de color, baile y escenarios dinámicos, elementos que suelen caracterizar las producciones audiovisuales de la colombiana.

Asimismo, la artista dejó ver parte de la coreografía oficial, la cual ya comenzó a replicarse entre sus seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el mensaje con el que finaliza el adelanto, pues allí se confirmó que el video completo estará disponible muy pronto en las plataformas oficiales.

Esto aumentó la expectativa de quienes esperan conocer no solo la canción completa, sino también la producción audiovisual que acompañará el lanzamiento, pues el adelanto superó el millón de vistas en cuestión de minutos.

La presencia de los Ghetto Kids también despertó reacciones positivas entre los internautas. El grupo infantil y juvenil de Uganda ha ganado reconocimiento internacional gracias a su talento para el baile y a los videos que comparten constantemente en redes sociales. De acuerdo con lo mostrado en el adelanto, Shakira decidió invitarlos para darle un toque más global y diverso al proyecto musical.