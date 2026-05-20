Greeicy y el momento que vivió con hombre que le propuso llevársela a Europa en jet privado: la verdad detrás del video

La cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón se convirtió en el centro de conversación en plataformas digitales tras la difusión de un video en el que se observa un inusual intercambio con un ciudadano extranjero en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

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El episodio, que generó diversas reacciones entre sus seguidores por la insistencia del hombre, llamó la atención por la manera serena en la que la artista caleña manejó la situación en un espacio público.

En el video se ve que Greeicy Rendón, reconocida por éxitos musicales como Amantes, Los consejos y Más fuerte, se encontraba en un espacio público de Miami cuando un hombre de origen europeo se le acercó de manera directa.

De acuerdo con el video difundido inicialmente por redes de entretenimiento, el sujeto intentó convencerla de viajar de inmediato con él hacia Europa en un avión privado.

“Mira, yo tengo un jet ahora. Podemos ir a Europa. Yo quiero que te vayas conmigo. Vamos a Saint-Tropez. Vamos a hacer un show juntos”, fueron las palabras que el ciudadano extranjero dirigió a la intérprete colombiana, según se observa en el video de la conversación.

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CREADOR DE CONTENIDO INVITA A GREEICY A EUROPA



LA CARA DE SU AMIGA NO TIENE PRECIO



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Un famoso creador de contenido confundió a la cantante Greeicy Rendón con una mujer fácil y la invitó todo pagado a Europa en… pic.twitter.com/qYu51UUCSN — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 19, 2026

Ante la inmediatez y la naturaleza de la propuesta, la cantante respondió con cortesía. Con el fin de moderar la insistencia del hombre, le argumentó que las actividades profesionales de su carrera requieren de una planeación estricta y la aprobación previa de su equipo de trabajo.

“No es tan fácil como que yo me llame y ya, toca organizarlo, tengo que mirar la agenda”, respondió Rendón, proyectando una actitud calmada ante la insistencia del desconocido. A pesar de la aclaración, el hombre redobló la presión al afirmar: “No, podemos organizar ahora”, sugiriendo que se trasladaran de inmediato al aeropuerto.

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Pese a los elogios del sujeto, quien la calificó como “guapa”, la caleña insistió en mantener una distancia prudente sin perder los buenos modales: “Me encanta la idea. De verdad que podemos conversar y lo hacemos”.

El rumbo de la conversación cambió de manera definitiva cuando el extranjero interrumpió el intercambio para indagar sobre la situación sentimental de la colombiana, preguntándole de forma reiterada si se encontraba casada.

La respuesta de la artista fue clara y tajante: “Casi, comprometida…”. Con esta afirmación, la intérprete hizo alusión directa a su relación sentimental de largo aliento con el también cantante colombiano Mike Bahía, con quien comparte un hijo y conforma una de las uniones más mediáticas del entretenimiento en Colombia.

Tras escuchar esta confirmación, el ciudadano europeo desistió de continuar con sus planteamientos y se limitó a responder un breve: “Okey, no importa...”, para luego retirarse del lugar.

Como es habitual en episodios que involucran a figuras del mundo del espectáculo, el video del momento no tardó en viralizarse y generó un debate dividido en redes sociales.

Posteriormente, se confirmó que el intercambio no se trató de una situación de acoso real, sino de una escena completamente planificada.