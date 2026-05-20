¿Murió el rey Carlos III?: una histórica emisora de radio anunció la muerte del rey por error

Una emisora de radio británica emitió el anuncio sobre la muerte del rey Carlos III. Durante el mensaje, Radio Caroline, que transmite por las Tierras Medias, al sur de Inglaterra, informó sobre el deceso seguido del himno nacional del Reino Unido, “Dios salve al rey”.

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El incidente, que rápidamente encendió las alarmas a nivel nacional e internacional, dejó en incertidumbre a miles de oyentes que creyeron que el monarca británico había perdido la vida a causa del cáncer que padece desde principios del año 2024. Sin embargo, minutos después de la transmisión, todo se aclaró: se trató de una falsa alarma provocada exclusivamente por un error técnico.

El desafortunado suceso tuvo lugar en Radio Caroline, una histórica emisora del sureste de Inglaterra fundada en el año 1964. De acuerdo con los reportes de los medios locales y las explicaciones oficiales, un fallo informático en los sistemas de automatización de la estación activó accidentalmente el estricto protocolo de emergencia que las radiodifusoras británicas tienen preparado para informar sobre la muerte de un soberano.

Siguiendo al pie de la letra este procedimiento pregrabado, la programación habitual de la radio se interrumpió de forma abrupta para dar paso a la sombría noticia, lo cual fue seguido por un cuarto de hora de absoluto silencio en antena, tal como lo dictan las normas de luto real.

Durante esos quince minutos de silencio, la audiencia quedó sumida en la incertidumbre. La preocupación en torno a la salud de Carlos III ha sido una constante en la opinión pública desde que el Palacio de Buckingham revelara su diagnóstico oncológico hace más de dos años, por lo que la noticia de su supuesta muerte fue asimilada con absoluta credibilidad en un primer instante por quienes sintonizaban el dial.

Al percatarse del enorme y delicado error, los directivos y técnicos de Radio Caroline actuaron con rapidez para interrumpir el silencio, desmentir la información y aclarar que el rey se encontraba con vida. Inmediatamente, la emisora acudió a sus micrófonos y plataformas en redes sociales para ofrecer las debidas disculpas públicas “por las molestias ocasionadas”.

Peter Moore, director de la emisora, emitió un mensaje expresando su profunda consternación por lo sucedido: “Pedimos disculpas a Su Majestad el Rey y a nuestros oyentes por cualquier molestia causada”. En un intento por suavizar la tensión generada y reiterar el respeto de la estación hacia la Corona, Moore recordó la estrecha relación afectiva de la radio con la familia real. Destacó que Radio Caroline “tuvo el placer de retransmitir el mensaje navideño de Su Majestad la Reina Isabel II, y ahora el del Rey, y esperamos seguir haciéndolo durante muchos años más”.

Mientras este drama se desenvolvía en los medios de comunicación y las redes sociales estallaban en especulaciones, la realidad del rey Carlos III era completamente distinta. El monarca se encontraba muy lejos de cualquier sala de urgencias; de hecho, estaba cumpliendo con su agenda oficial con total normalidad.

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Precisamente, durante el martes por la tarde y la jornada de este miércoles, el soberano realizaba una visita a Irlanda del Norte, donde incluso fue fotografiado participando en compromisos oficiales en la localidad de Hillsborough. Los reportes recientes de la Casa Real indican que su estado de salud se mantiene estable y continúa respondiendo positivamente a los tratamientos, lo que le ha permitido liderar compromisos importantes, incluidas recientes visitas de Estado.

Por fortuna, el grave anuncio no pasó de ser un susto provocado por un error técnico, y el pueblo británico respira tranquilo al saber que su soberano sigue vivo, firme en el trono y enfocado en su recuperación.