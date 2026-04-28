Lector de labios revela la advertencia de Trump al rey Carlos lll momentos después de su llegada: “Él quiere la guerra”

Una especialista en lectura de labios dio a conocer al diario Daily Mail el contenido del discreto diálogo que sostuvieron el presidente Donald Trump y el rey Carlos durante los primeros instantes de la visita oficial del monarca británico a la Casa Blanca el lunes.

Hombre armado en cena de corresponsales de la Casa Blanca tendría como objetivo a altos cargos de la administración Trump

El mandatario, junto a la primera dama Melania Trump, recibió al rey Carlos y a la reina Camila en el jardín sur de la residencia presidencial. Allí intercambiaron unas palabras iniciales que no pudieron ser captadas por los micrófonos ni escuchadas por las cámaras de televisión que registraban el encuentro.

Sin embargo, la experta Nicola Hickling explicó al Daily Mail que, en ese breve pero significativo intercambio, el presidente hizo alusión tanto al tiroteo ocurrido el sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca como a las preocupantes informaciones relacionadas con el presidente ruso Vladimir Putin.

NOW - Trump meets King Charles pic.twitter.com/H9VgU06lE3 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 27, 2026

“Este tiroteo...”, se le vio decir a Trump, según el experto.

—Prefiero no quedarme aquí mucho tiempo —respondió el rey—. Siento que no debería estar aquí.

Trump le preguntó al rey Carlos si estaba bien, y añadió: “Esto no es buena señal”. “No estaba preparado, pero ahora sí lo estoy”, añadió el Presidente.

Posteriormente, Trump modificó el rumbo de la conversación y comentó al rey que había mantenido comunicación reciente con el presidente ruso Vladimir Putin.

“Ahora mismo estoy hablando con Putin”, dijo Trump. “Él quiere la guerra”.

El rey Carlos señaló entonces que ese asunto podría abordarse en otro momento.

—Lo discutiremos más tarde —respondió el rey.

President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump welcome King Charles III and Queen Camilla of the U.K. at the South Portico of the White House | Monday, April 27, 2026. pic.twitter.com/eLrNqpwN0D — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) April 27, 2026

No obstante, Trump insistió en el tema: “Tengo la sensación de que... si hace lo que dice, acabará con la población”, advirtió Trump.

El monarca procuró desviar nuevamente la conversación.

—En otra ocasión —dijo el rey Carlos.

Carlos y Trump intercambiaron apretones de mano y comentarios aparentemente amistosos, inaudibles para los periodistas, frente al Pórtico Sur de la Casa Blanca.

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Luego, el rey y la reina fueron a una fiesta con cientos de invitados en el jardín de la residencia del embajador británico, entre ellos el campeón olímpico de clavados Tom Daley, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, y otras personalidades políticas.

La visita de cuatro días estaba destinada a celebrar los vínculos históricos entre los dos estrechos aliados con motivo del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos del antepasado del monarca británico, Jorge III.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump saludan al rey Carlos III y a la reina Camila a su llegada a la Casa Blanca, el lunes 27 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon) Foto: AP

La gira tampoco se suspendió pese a un tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió Trump el sábado. Un sospechoso acusado de intentar asesinar al presidente compareció ante un tribunal el lunes.

Hoy martes, 28 de abril, los Trump se reunirán con Carlos y Camila en el Despacho Oval y ofrecerán una cena de Estado. Carlos se dirigirá al Congreso luego de que lo hiciera su madre, la difunta reina Isabel II, en 1991.

Con información de AFP*