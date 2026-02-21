La joyita de la Corona: así fue la decadencia del príncipe Andrés. Del “hijo favorito” de Isabel II a detenido por sus vínculos con Epstein

En horas de la mañana de este jueves 19 de febrero, la policía local de Thames Valley llegó a la residencia de Royal Lounge con el propósito de arrestar a Andrés Mountbatten-Windsor, el otrora príncipe de la familia real del Reino Unido. Esta detención es el punto más alto de la compleja situación del exmiembro de la Corona británica, quien ahora tendrá que responder nuevamente por sus apariciones en los documentos de Jeffrey Epstein.

Poco a poco se fue deteriorando la imagen pública de celebridad que tenía el expríncipe Andrés, conocido como el hijo favorito de la reina Isabel II y hermano del actual rey, Carlos III. Hace unos años era reconocido como un héroe militar por su participación en la Armada Británica durante la guerra de Las Malvinas, donde se desempeñó como piloto de helicóptero. Pero también tenía fama de ser un playboy tras su matrimonio con la empresaria Sarah Ferguson, y en los últimos años contaba con funciones diplomáticas y comerciales.

Pero la mala hora llegó al castillo de los Windsor. Desde 2010 se empezaron a publicar fotos del entonces príncipe con Jeffrey Epstein, quien ya era señalado de delitos sexuales con menores. Al ser indagado por la prensa británica a raíz de su relación con el financiero, dijo que había sido “un error” mantener el contacto.

Todo empeoró para la familia real cuando, en 2011, Virginia Giuffre denunció haber sido obligada a tener relaciones con Andrés cuando ella era menor de edad. Fue para esa época que se hizo conocida la fotografía de 2001 en la que se veía al hijo de la reina Isabel II agarrando de la cintura a la joven, que entonces tenía 17 años. También en la imagen estaba Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein, actualmente condenada a 20 años de prisión por su participación en la red de trata de menores de edad.

Las consecuencias no se hicieron esperar: la familia real le aceptó la renuncia a Andrés como representante comercial del Palacio de Buckingham. Pero su imagen pública se sepultó después de la captura de Epstein en 2019. Su respuesta se dio a través de una entrevista con la BBC, en la que, además de asegurar que había roto su amistad con el delincuente sexual y que no recordaba a Giuffre, señalaba que la fotografía había sido manipulada.

“Sí, ella (Giuffre) estaba en mi avión y sí se tomó una foto con Andrés”, dice el email revelado por la Justicia estadounidense que descartaría la defensa del británico. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

En 2022 fue el golpe definitivo para Andrés: Giuffre lo demandó por agresión sexual en un juzgado de Estados Unidos. Para llegar a un acuerdo extrajudicial, que no contenía ninguna admisión de responsabilidad ni disculpas, el costo para la Corona no fue solo reputacional, sino económico: 12 millones de libras fueron pagados a la presunta víctima; 7 millones proceden de la fallecida reina Isabel II, y otros 3 millones, del patrimonio del padre, el difunto príncipe Felipe, mientras que el rey Carlos III aportó 1,5 millones.

Posteriormente, Andrés fue despojado de su título real en una decisión tomada por su madre antes de fallecer, por lo cual ya no era conocido públicamente como el duque de York ni como el príncipe Andrés, sino que la prensa inglesa usaba su nombre de civil, Andrés Mountbatten-Windsor. Además, sus apariciones públicas se redujeron hasta ser prácticamente un fantasma incómodo para la familia real.

Este año los señalamientos contra Andrés continuaron y una nueva revelación de los archivos de Epstein volvió a dejarlo muy mal parado. Una serie de fotografías lo mostraron junto a una mujer, cuyo rostro fue protegido, que estaba acostada en el suelo y donde el príncipe la tomaba por el abdomen.

Asimismo, en los correos electrónicos entre Ghislaine Maxwell y Epstein se descubrió un mensaje en el que la cómplice del depredador sexual confirmó la existencia de la foto de Giuffre con Andrés, desmontando su defensa de que la imagen era falsa. “Sí, ella (Giuffre) estaba en mi avión y sí se tomó una foto con Andrés”, dice el correo revelado por la Justicia estadounidense.

En enero se dio a conocer una foto del príncipe tumbado junto a una mujer desconocida, a quien le fue protegido el rostro. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

Los pecados del príncipe

La razón por la cual Andrés fue detenido por las autoridades está lejos de estar relacionada con los delitos sexuales de la red de trata de menores de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, aunque sí tiene que ver con el fallecido financiero estadounidense y las filtraciones más recientes de sus documentos, dados a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La situación parte de un correo electrónico dirigido al financiero y delincuente sexual estadounidense, fechado el 24 de diciembre de 2010, en el que Andrés le envió “un informe confidencial” sobre oportunidades de inversión en Afganistán a Epstein. En ese momento, el hijo de la reina Isabel II se desempeñaba como representante especial del Reino Unido para el comercio internacional, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

“Se adjunta un informe confidencial elaborado por el Equipo de Reconstrucción Provincial de la provincia de Helmand para oportunidades de inversión internacional. Este informe no se limita exclusivamente a la provincia de Helmand, sino que se centra principalmente en ella. Voy a ofrecer esto en otras partes de mi red (incluyendo Abu Dabi), pero me interesaría mucho conocer sus comentarios, opiniones o ideas sobre a quién podría mostrarlo para despertar interés. Lamentablemente, ya he descubierto que la Fundación Gates no hace nada en Afganistán”, afirma el mensaje de la discordia por el que fue capturado.

La detención se dio bajo cierto secretismo de parte de las autoridades, quienes no suministran los nombres de los implicados en la comisión de delitos. “Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos 60 años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, decía el comunicado de la Policía de Thames Valley.

Imagen con varios periódicos británicos con una imagen y un artículo conjunto de Andrew Mountbatten-Windsor. Foto: Getty Images via AFP

Pero casi de inmediato el rey Carlos III envió un comunicado en el que confirmaba la detención de su hermano y la posición del Palacio de Buckingham al respecto del episodio. “He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrés Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes. En esto, como he dicho antes, cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación”, indica el texto firmado por el monarca.

La sensación de alivio llegó por parte de la familia de Virginia Giuffre. Sus miembros, en un pronunciamiento, aseguraron sentirse aliviados tras la captura del hijo de Isabel II. “Por fin. Hoy nuestros corazones rotos se han aliviado al saber que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza. En nombre de nuestra hermana, Virginia Roberts Giuffre, expresamos nuestra gratitud a la Policía de Thames Valley del Reino Unido por su investigación y arresto de Andrés Mountbatten-Windsor. Nunca fue un príncipe”, afirma el texto dado a conocer por la familia de la señalada víctima, quien se suicidó el año pasado en medio de extrañas circunstancias y disputas legales.

Tras 12 horas detenido por las autoridades en una comisaría en Norfolk, el expríncipe quedó en libertad “bajo investigación”, ya que, según las leyes británicas, solo puede estar detenido sin cargos en su contra por un máximo de 24 horas. En fotografías dadas a conocer por la prensa británica, se le vio en el asiento trasero de un automóvil, conmocionado y con la mirada perdida.

Ahora, la Justicia británica seguirá investigando los vínculos de Andrés Mountbatten-Windsor con Jeffrey Epstein en materia de negocios y filtraciones ilegales. Desde el Reino Unido se asegura que es poco probable que la única evidencia sean solo los correos electrónicos.