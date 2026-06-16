El secreto del trofeo del Mundial 2026: ¿cuántos kilos de oro tiene y cuánto vale la Copa del Mundo?

Por estos días, en el mundo se vive el torneo internacional de fútbol masculino más importante a nivel de selecciones nacionales en el planeta. Se trata del Mundial de Fútbol 2026, que es organizado por la Fifa y que se celebra cada cuatro años, el cual reúne a los mejores equipos del mundo para competir por el título de campeón global.
En la edición de este año, son 48 selecciones las que compiten por llevarse este trofeo. Sin embargo, la data de este galardón tiene una larga y curiosa historia. Aquí le contamos algunas de las curiosidades que rondan este trofeo.
Es importante primero tener en cuenta que la Copa, como se conoce, fue entregada por primera vez en 1974, torneo en el que Alemania fue el equipo ganador. Este diseño se escogió tras evaluar más de 50 propuestas y representa la alegría de la victoria, siendo dos jugadores que sostienen un planeta.
Uno de los secretos más grandes y que causan la curiosidad de muchos es el que detalla sobre el origen de los materiales y también el costo de la misma. Es importante tener en cuenta que esta copa se compone de oro macizo de 18 quilates. El peso actual es de unos 6,1 kilogramos y tiene una medida de 36,8 cm de altura, con una base de unos 13 centímetros.
Según el portal especializado, The Athletic, la fabricación de esta copa tuvo en su momento, hace casi 50 años, un valor de unos 9.300 dólares. Ahora, si se toma en cuenta la inflación y el avance en la economía, a 2026, la copa tendría un valor de 130.500 dólares, que al cambio colombiano son unos 450 millones de dólares.
Sin embargo, si otros medios tienen en cuenta el costo de los materiales únicamente, la cifra rondaría los 250.000 dólares, que son 862 millones, al tener en cuenta los precios del oro internacionalmente y también el proceso de fabricación artesanal.
Es importante tener en cuenta que las selecciones ganadoras no se quedan con la copa por cuatro años, sino que se entrega en la ceremonia de premiación y se vuelve a recuperar para guardarse.