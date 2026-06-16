Dólar sigue bajando en Colombia y se acerca a los $3.390 cada vez más: precio oficial del 16 de junio

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 16 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.421, lo que significó una reducción de $ 54 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.475.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 19, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.440.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.440, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.401. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.426.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,590 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 909,15.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,07 % llegando a las 99,302 unidades.

Así se movió la moneda durante la jornada de este 16 de junio. Foto: Adobe Stock

La Fed inicia su primera reunión de tasas presidida por Warsh

La Reserva Federal de Estados Unidos inició el martes la reunión de su comité de política monetaria bajo la égida de Kevin Warsh, de quien el presidente Donald Trump espera recortes de los tipos de interés pese a la mayor inflación.

El encuentro concluirá el miércoles. La Fed anunciará su decisión a las 14H00 locales (18H00 GMT). Warsh ofrecerá después su primera conferencia de prensa como responsable del banco central más influyente del mundo.

No hay ningún suspenso en torno a la política monetaria: se espera un mantenimiento de las tasas, el cuarto consecutivo, que se sitúan entre el 3,50% y el 3,75% desde diciembre.

Incluso es posible que la decisión se tome por unanimidad de los doce miembros con derecho a voto del comité, algo que no ocurre desde hace un año.

Los inversores observarán muy de cerca los primeros pasos de Warsh.

“El mercado intenta averiguar si es un halcón o una paloma, o peor aún, un halcón disfrazado de paloma”, explica a la AFP Steve Sosnick, analista de Interactive Brokers.

Kevin Warsh es el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Foto: AFP

En la jerga de los bancos centrales, los “halcones” se enfocan en la lucha contra la inflación y son más proclives a subir las tasas, mientras que las “palomas” tienden a apoyar el crecimiento económico mediante tasas bajas.