Tasas de interés se mantienen inalteradas, por decisión de la junta del Banco de la República. Siguen en 12 %

Aunque sigue el apretón en el bolsillo de los colombianos a medida que se trasladan a la tasa real de los créditos comerciales las decisiones que ha tomado la junta del Banco de la República en estos meses, en la reunión de este 31 de julio hubo un cierto viraje.

El equipo que dirige la política monetaria en el país, según el anuncio realizado por Leonardo Villar, gerente del Banco Central, analizó la manera de seguir tratando de controlar la inflación pero encontraron el margen necesario para no seguir con la subidas.

De esa manera, confirmaron que por mayoría, el camino tomado fue el de mantener inalteradas las tasas de interés, con lo cual, quedan en 12 %, nivel al que llegaron por la decisión de la reunión del mes pasado.

Una pausa, según la argumentación de Villar

Se trata de una política que continúa siendo restrictiva, según afirmó Villar, pero vieron conveniente hacer una pausa que tenga dos resultados: seguir controlando la inflación pero darle una ayuda al comportamiento que ha tenido en Colombia la tasa de cambio.

Cuatro directores votaron a favor de esta decisión y tres por un incremento de 50 puntos básicos, según el comunicado del Emisor.

Dentro de los mensajes que envió la junta, con la decisión adoptada, llama la atención que están dirigidos a sustentar que la inflación seguirá en aumento durante el resto del año e, inclusive, podría ser más alta de lo estimado hasta ahora: Estaría en los alrededores del 6,9 % y no entre 6,6 y 5 % como estiman los analistas para 2026 y 2027 respectivamente.

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Economía crecerá en 2,5 %

Las señales que percibe el Banco de la República le permiten estimar que la economía crecerá en 2,5 % en 2026 % y en el comunicado mencionan el resultado del desempleo en junio, que, según reveló el Dane, fue de 8 %, tasa que fue destacada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, como la más baja de la historia.

Según el Banco, para la decisión anunciada tuvieron en cuenta la fuerte apreciación del peso colombiano, que excede la de varias monedas comparables.

“Esta evolución de la tasa de cambio obedece a una combinación de factores de origen externo e interno, y contribuye a mitigar las presiones inflacionarias”, manifiesta el equipo de expertos en el comunicado.

Ojo con el Fenómeno de El Niño

Es así como, mencionan el conflicto de Medio Oriente y el probable fenómeno de El Niño, ambas circunstancias podrían acentuar las presiones inflacionarias y reducir el crecimiento económico.

De ahí que señalan que seguirán monitoreando para ir ajustando las medidas que, en todo caso, podrían tender a que continúen en la senda reduccionista de las tasas de interés.