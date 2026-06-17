En el debut de Kevin Warsh, sucesor de Jerome Powell en la FED de Estados Unidos, se tomó la decisión con tasas de interés

Sucedió lo esperado, la Reserva Federal de Estados Unidos, en el debut de Kevin Warsh, el nominado de Trump para este cargo, tras más de un año de duras críticas vertidas sobre su antecesor, Jerome Powell, decidió dejar inalteradas las tasas de interés de referencia.

Se trataba de la primera reunión de Warsh, y al término de la misma, se sugirió que una subida podría decidirse de aquí a fin de año.

La Fed decidió mantener sin cambios las tasas de interés en un rango de entre el 3,50 % y el 3,75 % por cuarta reunión consecutiva, con un voto unánime por primera vez en un año.

El banco central actualizó además sus previsiones económicas: ahora espera una inflación anual de 3,6% en lugar de 2,7% a fin de año, y un PIB en crecimiento de 2,2% frente al anterior 2,4% proyectado en marzo.

Los responsables de política monetaria afirmaron que la actividad económica está “expandiéndose a un ritmo sólido pese a la elevada incertidumbre, que obedece, en parte, al conflicto en Oriente Medio”.

“La inflación sigue siendo elevada en relación con el objetivo del 2% del Comité (de Política Monetaria, FOMC, ndlr), y refleja en parte shocks de oferta que han impulsado subidas de precios en determinados sectores, incluida la energía”, sostuvo.

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