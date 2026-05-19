Según Petro, el alza de la tasa de interés genera una disminución de la inversión

El presidente de Gustavo Petro cuestionó nuevamente las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República sobre el incremento de las tasas de interés, al considerar que estas medidas han afectado negativamente la inversión en el país.

Gustavo Petro solicitó avanzar en los decretos de aranceles para “defender la industria y la agricultura de Colombia”

A través de sus declaraciones, Petro aseguró que el aumento de las tasas se realizó de manera “estrambótica y abusiva”, y atribuyó la decisión a sectores políticos vinculados a administraciones anteriores.

El mandatario se refirió al alza de las tasas de interés. Foto: 123 Rf

“Lo que ya dijimos desde el comienzo: un alza de la tasa de interés de la manera estrambótica y abusiva como se hizo en la Junta Electiva del Banco de la República por parte de la mayoría de la Junta, que es de origen político de pasados gobiernos, trae como consecuencia la disminución de la inversión”, señala el mandatario.

El presidente Gustavo Petro señaló que el alza de la tasa de interés genera una disminución de la inversión en el país. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kbaKUL9OwI — Revista Semana (@RevistaSemana) May 20, 2026

El jefe de Estado ha insistido en varias ocasiones en que las políticas monetarias restrictivas frenan el crecimiento económico y limitan la capacidad productiva del país.

Sus declaraciones se suman al debate sobre el papel del Banco de la República en el control de la inflación y el equilibrio entre estabilidad económica y crecimiento.

El mandatario también ha señalado que las altas tasas afectan directamente a los hogares colombianos, especialmente a quienes dependen de créditos de vivienda, consumo o financiamiento para emprender actividades productivas.

Además, ha insistido en que las decisiones del Banco han frenado el dinamismo económico en momentos en los que el país necesita estimular el empleo y la productividad.

Las tasas de interés han creado disputas entre el Banco de la República y el Gobierno Nacional. Foto: ADOBE STOCK

En ese sentido, Petro considera que la política monetaria debe buscar un equilibrio entre el control inflacionario y el crecimiento económico.

Fuerte pulla de Gustavo Petro a la Contraloría por expediente disciplinario a su ministro de Hacienda, Germán Ávila: “Increíble”

Sin embargo, desde el Banco de la República se ha defendido reiteradamente la estrategia de aumento de tasas como una herramienta necesaria para contener la inflación y preservar la estabilidad macroeconómica del país.