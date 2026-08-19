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Quedó definido formato de Liga y Copa Betplay tras el terremoto: hay cambios importantes

En la asamblea de Dimayor quedó definido si se jugarán playoffs o cuadrangulares. También fue estipulada la fecha hasta la que va el Torneo Finalización en el 2026.

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Redacción Deportes
19 de agosto de 2026 a las 12:45 p. m.
Panorámica de la final de la Liga BetPlay en el 2026-I entre Junior y Nacional.
Panorámica de la final de la Liga BetPlay en el 2026-I entre Junior y Nacional. Foto: Colprensa

Una noticia esperada por los aficionados del Fútbol Profesional Colombiano era saber si el formato de la Liga cambiaría luego del terremoto que se presentó en el país.

Los aplazamientos de algunos partidos durante la semana pasada y poca cantidad de fechas en el calendario para reponer dichos días, obligaron a que este 19 de agosto se llevara a cabo una asamblea extraordinaria de Dimayor.

Sin ser oficial, pero con el conocimiento por fuentes que estuvieron en la reunión, se pudo saber que no habrá playoffs para la Liga BetPlay del 2026-II.

Bogotá. Junio 24 de 2025. Independiente Santa Fe enfrenta a Independiente Medellín, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de final de ida, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Trofeo al campeón de la Liga Betplay. Foto: Cristian Bayona

Desde un principio se había hablado de cuadrangulares y así se mantendrá. En los escrutinios, 17 de los clubes votaron por mantenerse, mientras solo tres estuvieron en contra.

Así pues, el rentado nacional de primera división irá hasta finales de diciembre para conocer el campeón de la estrella de final de año.

La Copa sí se reduce

En cuanto a la Copa BetPlay, esta en sus fases de octavos y cuartos de final se jugará a partido único. Además de que la localía será sorteada por Dimayor en los próximos días.

Ya en semifinales y final se regresará a dos partidos en las llaves (ida y vuelta) para así definir también el campeón de dicho torneo de importancia en Colombia.

*En desarrollo…