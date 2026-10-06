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Se prevén más aplazamientos de Santa Fe y Millonarios por arreglos de gramilla tras concierto BTS

Los equipos de fútbol de Bogotá están bastante perjudicados por los eventos musicales.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

6 de octubre de 2026 a las 8:09 p. m.
La gramilla de El Campín está en mal estado
La gramilla de El Campín está en mal estado Foto: X / Escudos

Santa Fe y Millonarios se siguen complicando en el calendario debido a la gramilla del estadio El Campín y los préstamos que se hacen para que el escenario deportivo sea usado para eventos musicales. En las últimas horas salieron a la luz las imágenes de cómo quedó afectado el terreno de juego y las sensaciones no son otras que de preocupación.

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Tras varios días sosteniendo el peso de la tarima en la que la banda surcoreana BTS realizó sus dos conciertos en Bogotá, ya comenzó el desmonte de los elementos y lo que se ve en la gramilla deja entrever que se acercan nuevos aplazamientos para Santa Fe y Millonarios.

Según Sencia, operador del estadio El Campín, sin titubear, dijo que la gramilla de El Campín podría estar lista hasta el 16 de octubre, aproximadamente, lo que quiere decir que el regreso del fútbol está en veremos. Y es que las primeras imágenes de la cancha muestran que hay mucha tierra sin signos verdes y lo que se cree es que toda la semana próxima se irá en implantar de nuevo esa vegetación.

Eso quiere decir que habría nuevos aplazamientos por este tema para rojos y azules. Ya se sabía que el partido Millonarios vs. Once Caldas contaba con el optimismo que se iba a realizar el 13 de octubre, pero aún no se confirma y estaba pendiente el estado de la gramilla, lo que supone que tendrá que buscar nueva fecha.

Al día siguiente, el 14 de octubre, Santa Fe tiene programado un partido contra Jaguares de Córdoba, por la quinta fecha de la Liga Betplay. Este compromiso también contaría con modificación por parte de Dimayor. Sencia trabaja en tiempo récord para cumplir con lo estipulado y tratar de no dañar el cronograma del fútbol colombiano.

El problema a una escala mayor

Además del calendario apretado de la Dimayor, se suma que a finales de octubre habrá otros dos conciertos en El Campín: el 24 de octubre se presentará Fonseca y el 31 es el turno de Ryan Castro, lo que supone un aforo en su totalidad y más daño para la gramilla.

Hasta hoy, Santa Fe ha sido el gran afectado por los conciertos de BTS. Además de trasladar la final de la Liga Femenina a la ciudad de Tunja, el cuadro cardenal también se vio forzado a programar los cuartos de final de la Copa BetPlay en el municipio de Mosquera.

La Alcaldía de Bogotá propuso que dicho encuentro se jugara en el Estadio Metropolitano de Techo; sin embargo, el cuadro cardenal no accedió al tener como rival a Fortaleza, que hace de local en ese escenario deportivo.